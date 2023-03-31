Похвальна субота 2023: дата, історія та традиції свята

Пʼятий тиждень Великого посту віряни називають Похвальним, оскільки в суботу відзначають свято Похвали Пресвятої Богородиці. Ця субота також має назву Похвальна або Субота Акафіста.

Цього року п’ятий тиждень Великого посту розпочинається 27 березня і триватиме до 2 квітня. Факти ICTV дізналися, коли відзначають Похвальну суботу у 2023 році, історію та традиції свята.

Похвальна субота 2023 – дата

Похвала Божої Матері або Субота акафіста – день, коли православні християни по особливому шанують Пресвяту Богородицю.

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Традиційно Похвалу Пресвятої Богородиці відзначають в суботу 5-ї седмиці Великого посту. У 2023 році Похвальна субота припадає на 1 квітня.

Історія свята Похвали Божої Матері

Заснування свята Похвальної суботи пов’язують з подіями 626 року. Тоді Царгород, столиця Візантії був осаджений спільною армією персів і скіфів.

Жителям міста загрожувала смерть, тому вони зібралися у храмі Святої Софії та молилися Богу, аби той врятував їх.

За легендою, патріарх Сергій взяв ікону Пресвятої Діви та обійшов з нею хресним ходом по стінах міста, а потім опустив у води. Після цього море закипіло, ворожі кораблі потонули, а ворог відступив від міста.

Після цього дива, засновник Константинополя імператор Костянтин Великий назвав Богородицю покровителькою нової столиці. На честь Божої Матері було зведено чимало храмів.

Після цих подій християни почали відзначали свято Похвали Пресвятої Богородиці та співати Акафіст.

Акафіст – молитва, яка традиційно співається у п’ятницю ввечері. Віряни вірять, що Божа Мати, яка колись захистила свої вірних від ворогів, і зараз захистить та допоможе у дні Великого посту боротися з ворогами.

Вперше акафіст був прочитаний уночі у Влахернському храмі після чудесного порятунку міста Царгород. Тоді врятовані люди, дякували Богородиці та виголосили їй переможну пісню:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Насправді Акафіст і вважають знаком похвали Пресвятій Богородиці. Саме тому суботу Похвального тижня часто називають субота Акафіста.

Що можна і не можна робити на Похвальну суботу

У цей день не можна:

сваритися та лаятися;

займатися важкою фізичною працею;

зловживати спиртними напоями;

уникайте ситуацій, коли ви можете забруднитися;

лихословити;

їсти їжу тваринного походження;

заздрити та брехати;

влаштовувати гучні вечірки;

одружуватися та вінчатися.

Хоч у день свята не можна займатися домашньою роботою, віряни можуть сіяти та садити овочеві культури в землю!

Також у Похвальну суботу найкраще садити квочок на яйця, бо “на Похвалу навіть дика качка яйцем похвалиться”.