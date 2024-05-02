Великдень – одне з найвеличніших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа – важлива подія біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви. Великдень символізує жертву сина Господнього за гріхи людства.
Коли у 2024 році відзначають католицький та православний Великдень – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Великдень 2024 – дата
Підготовка до свята Великодня починається за сім тижнів, із початком Великого посту. Це один із найдовших постів християн, який закликає утриматися від їжі тваринного походження. Великий піст 2024 триває з 18 березня до 4 травня.
Дата святкування Великодня щороку різна, її розраховують залежно від дня першої повні після дня весняного рівнодення. У 2024 році Великдень випадає на 5 травня.
Католики святкують великий день раніше. Християни західного обряду відзначали Воскресіння Христове 31 березня 2024 року.
В Україні Великдень є державним святом, однак на додаткові вихідні очікувати не варто, адже в країні триває воєнний стан.
Головні заборони на Великдень
У цей день не можна святити:
- ножі;
- фрукти та овочі;
- алкоголь;
- страви з крові тварин;
- матеріальні цінності.
Водночас у день свята не можна:
- викидати освячену їжу. Її рекомендують закопати або спалити;
- лаятися, сваритися і замишляти недобре;
- вінчатися;
- ходити на цвинтар.
Великдень 2024: традиції свята
Напевне, кожен знайомий із традиціями на Великдень, адже рік у рік вони незмінні.
Підготовка до свята починається за сім днів до Великодня. У цей період наші предки пекли паски, фарбували крашанки та виготовляли писанки. Також у цей тиждень варто дотримуватися найсуворішого посту.
Найважливіші дні до свята: Чистий Четвер 2024 – 2 травня і Страсна п’ятниця 2024 – 3 травня.
Із вечора суботи заведено проводити Великодню службу. Після опівночі в храмах і церквах проходить урочисте богослужіння – Великодня заутреня. Освятити паски та крашанки, м’ясні продукти потрібно до сходу сонця.
Крім того, варто святити сіль, вона символізує достаток і міцне здоров’я.
Після богослужіння родина збирається разом за одним столом. Починати святковий сніданок заведено з яєць. У народі люди часто б’ються крашанками.
Раніше люди вірили, що після освячення великодніх страв потрібно роздати милостиню нужденним. За прикметами, це допоможе привернути в дім достаток і добробут.