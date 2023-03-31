Похвальная суббота 2023: дата, история и традиции праздника

Пятую неделю Великого поста верующие называют Похвальной, поскольку в субботу отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Эта суббота также называется Похвальная или Суббота Акафиста.
В этом году пятая неделя Великого поста начинается 27 марта и продлится до 2 апреля. Факты ICTV узнавали, когда отмечают похвальную субботу в 2023 году, историю и традиции праздника.
Похвальная суббота 2023 – дата
Похвала Божией Матери или Суббота Акафиста – день, когда православные христиане по особому почитают Пресвятую Богородицу.
Традиционно Похвалу Пресвятой Богородицы отмечают в субботу 5-й седмицы Великого поста. В 2023 году похвальная суббота приходится на 1 апреля.
История праздника Похвалы Божьей Матери
Основание праздника Похвальной субботы связывают с событиями 626 года. Тогда Константинополь, столица Византии был осажден общей армией персов и скифов.
Жителям города грозила смерть, поэтому они собрались в храме Святой Софии и молились Богу, чтобы тот спас их.
По легенде, патриарх Сергий взял икону Пресвятой Девы и обошел с ней крестным ходом по стенам города, а затем опустил в воду. После этого море закипело, вражеские корабли затонули, и враг отступил от города.
После этого чуда, основатель Константинополя император Константин Великий назвал Богородицу покровительницей новой столицы. В честь Божией Матери было возведено немало храмов.
После этих событий христиане начали отмечали праздник Похвалы Пресвятой Богородицы и петь Акафист.
Акафист – молитва, которая традиционно поется в пятницу вечером. Люди верят, что Божья Мать, которая когда-то защитила своих верующих от врагов, и сейчас защитит и поможет в дни Великого поста бороться с врагами.
Впервые акафист был прочитан ночью во Влахернском храме после чудесного спасения города Константинополь. Тогда спасенные люди, благодарили Богородицу и произнесли ей победную песню:
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
На самом деле Акафист и считают знаком похвалы Пресвятой Богородице. Именно поэтому субботу Похвальной недели часто называют Суббота Акафиста.
Что можно и нельзя делать на похвальную субботу
В этот день нельзя:
- ссориться и ругаться;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- злоупотреблять спиртными напитками;
- избегайте ситуаций, когда вы можете испачкаться;
- сквернословить;
- есть пищу животного происхождения;
- завидовать и лгать;
- устраивать шумные вечеринки;
- жениться и венчаться.
Хоть в день праздника нельзя заниматься домашней работой, верующие могут сеять и сажать овощные культуры в землю!
Также в похвальную субботу лучше всего сажать наседку на яйца, потому что “на Похвалу даже дикая утка яйцом похвастается”.