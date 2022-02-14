Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Ексклюзив Свята в Україні

Похід у клініку та еротика у 3D: дивні подарунки на День Валентина від зірок

14 Лютого 2022, 11:30
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Похід у клініку та еротика у 3D: дивні подарунки на День Валентина від зірок

14 лютого світ відзначає День святого Валентина. На свято заведено влаштовувати романтичні побачення, а також дарувати подарунки своїм другим половинкам. Однак не всі подарунки можуть бути вдалими.

Українські знаменитості поділилися з Фактами ICTV тим, які подарунки не варто дарувати на День святого Валентина.

Відома співачка Аліна Гросу розповіла, що дивний подарунок отримала не вона, а її знайома.

– На День святого Валентина її коханий подарував їй абонемент на відвідування лікарів в одній із клінік. При чому дізналася вона про це вже увійшовши до клініки, – поділилася Гросу.

Алина Гросу

Артистка додала, що дівчина була впевнена, що їй на День Валентина подарують якусь екстремальну пригоду.

– Її хлопець вранці стверджував, що вже в обід він їй вручить сюрприз. Буде страшно, але це того варте. Отже, в обід він зав’язав їй очі, а розв’язав перед самим кабінетом до лікаря. Дівчина образилася на свою половинку, хоча з іншого боку – людина турбувалася про її здоров’я, – зазначила Аліна.

До речі, непоганий подарунок. Як варіант, можна ще дівчину відправити до стоматолога. Вона, звісно, може образитися, але карієсу точно не буде.

А от молодий український актор Максим Девізоров сам став автором не зовсім вдалому подарунка. Хлопець зібрався в кіно на День святого Валентина з подругою. До речі, вибір фільму – це була його місія.

– Вибір репертуару, звісно, був на мені — тож, не вагаючись, я обрав фільм відомого мені за іншими роботами Гаспара Ное. Яким же було моє здивування, що фільм Любов зовсім не про сентиментальну романтику. На екрані, та ще й в 3D, перед нами постали ну дуже відверті сцени. Було сильно незручно перед подругою та й перед знайомими, яких я за іронією долі зустрів у кіно, – розповів актор фільму Найкращі вихідні Максим Девізоров.

Для тих, хто сміливий і не сором’язливий, можете переглянути тизер фільму Любов.

Зі свого боку продюсер, учасник гурту Mozgi та актор комедії Велика Прогулянка Олексій Завгородній (Позитив) перетворив дивний подарунок на День Валентина у прибуткову справу.

– Якось в один із Днів Святого Валентина дівчинка в школі подарували мені 100 чистих валентинок – без підпису. Я цим подарунком успішно скористався й розпродав листівки однокласникам, які цього дня про них забули, – поділився Позитив.

позитив

Читайте також:
Похід у клініку та еротика у 3D: дивні подарунки на День Валентина від зірокБез шкарпеток, але з коханням: ідеї подарунків хлопцеві на День Валентина від зірок

Теги
Аліна Гросу , День святого Валентина , Олексій Завгородній (Позитив)
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь