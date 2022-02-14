14 февраля мир отмечает День святого Валентина. На праздник принято устраивать романтические свидания, а также дарить подарки своим вторым половинкам. Однако не все подарки бывают удачными.

Украинские знаменитости поделились с Фактами ICTV тем, какие подарки точно не стоит дарить на День святого Валентина.

Известная певица Алина Гросу рассказала, что довольно странный подарок получила не она, а ее знакомая.

— На День святого Валентина ее любимый подарил ей абонемент на посещение врачей в одной из клиник. При чем узнала она об этом, уже войдя в клинику, — поделилась Гросу.

Артистка добавила, что девушка была уверенна, что ей на День Валентина подарят какое-то экстремальное приключение.

— Ее парень с утра утверждал, что уже в обед он ей вручит сюрприз, будет страшно, но оно того стоит. Итак, в обед он завязал ей глаза, а развязал перед самим кабинетом к врачу. Девушка обиделась на свою половинку, но с другой стороны — человек беспокоился о ее здоровье, — отметила Алина.

Кстати, неплохой подарок. Как вариант можно еще девушку отправить к стоматологу. Она, конечно, может обидеться, но зато кариеса не будет.

А вот молодой украинский актер Максим Девизоров сам стал автором не совсем удачного подарка. Парень собрался в кино на День святого Валентина с подругой. Кстати, выбор фильма – это была его миссия.

— Выбор репертуара, конечно, был на мне — так что, не колеблясь, я выбрал фильм известного мне по другим работам Гаспара Ноэ. Каково же было мое удивление, что фильм Любовь вовсе не о сентиментальной романтике. На экране, да еще и в 3D, мелькали ну очень откровенные сцены. Если честно, было очень неудобно перед подругой и перед знакомыми, которых я по иронии судьбы встретил в кино, – рассказал актер фильма Лучшие выходные Максим Девизоров.

Для тех, кто смел и не стеснителен, можете посмотреть тизер фильма Любовь.

Со своей стороны, продюсер, участник группы Mozgi и актер комедии Большая Прогулка Алексей Завгородний (Позитив) превратил странный подарок на День Валентина в прибыльное дело.