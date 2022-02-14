14 февраля мир отмечает День святого Валентина. На праздник принято устраивать романтические свидания, а также дарить подарки своим вторым половинкам. Однако не все подарки бывают удачными.
Украинские знаменитости поделились с Фактами ICTV тем, какие подарки точно не стоит дарить на День святого Валентина.
Известная певица Алина Гросу рассказала, что довольно странный подарок получила не она, а ее знакомая.
— На День святого Валентина ее любимый подарил ей абонемент на посещение врачей в одной из клиник. При чем узнала она об этом, уже войдя в клинику, — поделилась Гросу.
Артистка добавила, что девушка была уверенна, что ей на День Валентина подарят какое-то экстремальное приключение.
— Ее парень с утра утверждал, что уже в обед он ей вручит сюрприз, будет страшно, но оно того стоит. Итак, в обед он завязал ей глаза, а развязал перед самим кабинетом к врачу. Девушка обиделась на свою половинку, но с другой стороны — человек беспокоился о ее здоровье, — отметила Алина.
Кстати, неплохой подарок. Как вариант можно еще девушку отправить к стоматологу. Она, конечно, может обидеться, но зато кариеса не будет.
А вот молодой украинский актер Максим Девизоров сам стал автором не совсем удачного подарка. Парень собрался в кино на День святого Валентина с подругой. Кстати, выбор фильма – это была его миссия.
— Выбор репертуара, конечно, был на мне — так что, не колеблясь, я выбрал фильм известного мне по другим работам Гаспара Ноэ. Каково же было мое удивление, что фильм Любовь вовсе не о сентиментальной романтике. На экране, да еще и в 3D, мелькали ну очень откровенные сцены. Если честно, было очень неудобно перед подругой и перед знакомыми, которых я по иронии судьбы встретил в кино, – рассказал актер фильма Лучшие выходные Максим Девизоров.
Для тех, кто смел и не стеснителен, можете посмотреть тизер фильма Любовь.
Со своей стороны, продюсер, участник группы Mozgi и актер комедии Большая Прогулка Алексей Завгородний (Позитив) превратил странный подарок на День Валентина в прибыльное дело.
— Однажды в один из Дней святого Валентина девочка в школе подарила мне 100 чистых валентинок без подписи. Я этим подарком успешно воспользовался и распродал открытки одноклассникам, которые в этот день о них забыли, – поделился Позитив.