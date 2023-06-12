Традиційно День медика відзначають у третю неділю червня. У 2023 році свято припадає на 18 число. Гарний подарунок на День медика здатний підняти настрій і показати всю вашу любов і турботу.

День медичного працівника нагадує про важливість професії – у майстрів своєї справи тисячі пацієнтів, і простим набором цукерок їх не здивуєш. Звичайно, головне – увага, але подарунок на День медика може бути оригінальним.

Оригінальні подарунки на День медика

Аромалампа

Робота медика завжди напружена – потрібно вміти моментально розслаблятися і звільняти голову від негативних думок.

З цим чудово впорається аромалампа. Подарунок створить не тільки атмосферу в приміщенні, а й розслабить у перерві між пацієнтами.

Можна як самому вибрати олію, так і надати цю можливість знайомому.

Екзотична квітка в горщику

Такою квіткою може стати орхідея або будь-який із сукулентів. Їх можна залишати без поливу на вихідні, та й до перепадів температури вони стійкі. Тим паче невелику, але красиву квітку можна вміло вписати в інтер’єр – виділятися вона точно не буде.

Букет із цукерок або фруктів

Ще один подарунок на День медика – це незвичайний набір цукерок. Його можна подарувати як жінці, так і чоловікові. Головне – вдало вибрати цукерки, ґрунтуючись на вподобаннях.

Прикольні подарунки на День медика

Презент з написом

Медпрацівники теж мають почуття гумору, тож можна презентувати щось із прикольним написом – приміром, блокнот або кухоль, який підніматиме настрій щодня. Оригінальний подарунок помітять колеги та пацієнти.

Написом може стати те, що спаде вам на думку, від Найкращий лікар до Дякую за порятунок.

Подарунок смішної та оригінальної форми

Ручка – це те, чим лікар користується щодня, але не обов’язково дарувати звичайну. До серії таких презентів можна додати підставку під канцелярію або настінний годинник, який нагадає, як швидко минає робочий день.

Червень приніс українцям багато інших свят – серед них День фермера, День моряка і навіть День митника. Варто привітати всіх своїх близьких з їхнім професійним святом. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2023 можна на Фактах ICTV.