Традиционно День медика отмечают в третье воскресенье июня. В 2023 году праздник приходится на 18 число. Хороший подарок на День медика способен поднять настроение и показать всю вашу любовь и заботу.

День медицинского работника напоминает о важности профессии — у мастеров своего дела тысячи пациентов, и простым набором конфет их не удивишь. Конечно, главное — внимание, но подарок на День медика может быть оригинальным.

Оригинальные подарки на День медика

Аромалампа

Работа медика всегда напряженная — нужно уметь моментально расслабляться и освобождать голову от негативных мыслей.

С этим отлично справится аромалампа. Подарок создаст не только атмосферу в помещении, но и расслабит в перерыве между пациентами.

Можно как самому выбрать масло, так и предоставить эту возможность знакомому.

Экзотический цветок в горшке

Таким цветком может стать орхидея или любой из суккулентов. Их можно оставлять без полива на выходные, да и к перепадам температуры они устойчивы. Тем более небольшой, но красивый цветок можно умело вписать в интерьер — выделяться он точно не будет.

Букет из конфет или фруктов

Еще один подарок на День медика — это необычный набор конфет. Его можно подарить как женщине, так и мужчине. Главное — удачно выбрать конфеты, основываясь на предпочтениях.

Прикольные подарки на День медика

Презент с надписью

Медработники тоже имеют чувство юмора, поэтому можно презентовать что-то с прикольной надписью — к примеру, блокнот или кружку, которая будет поднимать настроение каждый день. Оригинальный подарок заметят коллеги и пациенты.

Надписью может стать то, что придет вам в голову, от Лучший врач до Спасибо за спасение.

Подарок смешной и оригинальной формы

Ручка — это то, чем врач пользуется ежедневно, но не обязательно дарить обычную. К серии таких презентов можно добавить подставку под канцелярию или настенные часы, которые напомнят, как быстро проходит рабочий день.

Июнь принес украинцам много других праздников — среди них День фермера, День моряка и даже День таможенника. Стоит поздравить всех своих близких с их профессиональным праздником. Ознакомиться с полным календарем праздников июня 2023 можно на Фактах ICTV.