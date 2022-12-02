Дітям 9-10 років подарунками догодити досить складно. Лялькою чи машинкою тут не обійтись – із таких іграшок вони вже виросли.

Про подарунки на Новий рік дітям 9-10 років, що подарувати хлопчику чи дівчинці – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що подарувати дівчинці 9-10 років

На Новий рік 2023 не потрібно дарувати дівчинці цукерки, чашки та одяг, який їй не подобається.

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Не варто також купувати щось нашвидкуруч.

Добре подумайте та визначте, що сподобається маленькій дівчинці.

Ось список подарунків, який допоможе вам підібрати гідний презент:

Набір для малювання. Там мають бути олівці, пензлі та мольберт.

Дитячі парфуми. Якщо ви помічали, що дочка користується вашим парфумом, варто купити їй власний аромат.

Піжама. Багато дітей люблять кігурумі, вони виготовляються у вигляді мультяшних персонажів.

Сумочка. Можна купити яскраву сумочку для прогулянок та відпочинку.

Набір для створення прикрас. Є безліч наборів для плетіння браслетів, ланцюжків та гумок.

Теплі навушники. Крім того, що вони мають вигляд досить стильний, вони ще й будуть зігрівати вуха вашої дочки в холоди.

LED-кросівки. Вони досить цікаво світяться не тільки в темряві, а й у світлі. Оскільки на вулиці – зима, дочка може брати взуття для перевзування до школи.

Швейна машинка для дітей. З нею вона може створювати вбрання для ляльок.

Велика м’яка іграшка. Її можна поставити в спальню або вітальню, щоб радувала око всім, хто входить до будинку.

Танцювальний килимок. Якщо у вас дуже активна дитина, яка любить танцювати – вона точно буде рада такому презенту.

Що подарувати хлопчику 9-10 років

Багато батьків не знають, що подарувати синові, тому пхають йому в кишеню гроші. Але цей подарунок можуть оцінити не всі діти.

Адже в такому віці не всі хлопчики ще розуміють, як правильно розпорядитися грішми.

Також дитина може відчути в цей момент, що її не цінують або для неї не стараються. Не варто дарувати хлопцям м’які іграшки або одяг.

Що подарувати хлопчику 9-10 років, читайте у списку:

Ковзани. Якщо ваша дитина недостатньо активна, цей подарунок стимулюватиме займатися активними видами спорту.

Машинка на радіоуправлінні. Така іграшка цікава не лише малюкам, а й хлопцям. Не дивуйтеся, що, можливо, вам доведеться забирати машинку у тата.

Квадрокоптер. Є моделі з вбудованими камерами, здатними сфотографувати найкращі моменти, а також ним можна керувати зі смартфона.

Спортивний інвентар. М’яч для гри у футбол або баскетбол.

Конструктор Lego. Легендарна та універсальна іграшка для хлопчиків.

Ігрова приставка. Можна придбати Playstation або портативну Nintendo Switch із колекцією ігор.

Різні настільні ігри.

Подарунки на Новий рік дітям 9-10 років: сюрпризи, які потішать і дівчаток, і хлопчиків