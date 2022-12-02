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Подарки на Новый год детям 9-10 лет: что подарить мальчику и девочке

2 декабря 2022, 17:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунки
Источник: Unsplash

Детям 9-10 лет подарками угодить довольно сложно. Куклой или машинкой здесь не обойтись –  из таких игрушек они уже выросли.

Про подарки на Новый год детям 9-10 лет, что подарить мальчику или девочке – читайте в материале Фактов ICTV.

Что подарить девочке 9-10 лет

На Новый год 2023 не нужно дарить девочке конфеты, кружки и одежду, которая ей не нравится.

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Не стоит также покупать что-то на скорую руку.

Хорошо подумайте и определитесь, что понравится маленькой девочке.

Вот список подарков, который поможет вам подобрать достойный презент:

  • Набор для рисования. Там должны быть карандаши, кисти и мольберт.
  • Детские духи. Если вы замечали, как дочь пользуется вашим парфюмом, стоит купить девочке собственный аромат.
  • Пижама. Многие дети обожают кигуруми, они изготовляются в виде мультяшных персонажей.
  • Сумочка. Можно присмотреть яркую сумочку для прогулок и отдыха.
  • Набор для создания украшений. Есть множество наборов для плетения браслетов, цепочек и резинок.
  • Теплые наушники. Кроме того, что смотрятся они довольно стильно, они будут еще и согревать уши вашей дочери в холода.
  • LED-кроссовки. Они довольно интересно светятся не только в темноте, но и при свете. Так как на улице –  зима, дочь может брать обувь для переобувания в школу.
  • Швейная машинка для детей. С ней она сможет создавать наряды для кукол.
  • Большая мягкая игрушка. Ее можно поставить в спальню или гостиную, чтобы радовала глаз всем, кто входит в дом.
  • Танцевальный коврик. Если у вас очень активная малышка, которая любит танцевать – она точно будет рада такому презенту.

Что подарить мальчику 9-10 лет

Подарунок

Фото — Unsplash

Многие родители, не зная, что подарить сыну, суют ему в карман деньги.

Но этот подарок могут оценить не все дети. Ведь в таком возрасте не все мальчишки еще понимают, как ними правильно распорядиться.

Также ребенок может почувствовать в этот момент, что его не ценят или для него не стараются. Не стоит дарить парням мягкие игрушки или одежду.

Что подарить мальчику 9-10 лет, читайте в списке:

  • Коньки. Если ваш ребенок недостаточно активный, этот подарок будет стимулировать заниматься активными видами спорта.
  • Машинка на радиоуправлении. Такая игрушка интересна не только малышам, но и парням. Не удивляйтесь, что, возможно, вам придется отбирать машинку у папы.
  • Квадрокоптер. Есть модели со встроенными камерами, способными запечатлеть лучшие моменты, а также ими можно управлять со смартфона.
  • Спортивный инвентарь. Мяч для игры в футбол или баскетбол.
  • Конструктор Lego. Легендарная и универсальная игрушка для мальчишек.
  • Игровая приставка. Можно купить Playstation или портативную Nintendo Switch с коллекцией игр.
  • Различные настольные игры.

Подарки на Новый год детям 9-10 лет: сюрпризы, которые порадуют и девочек, и мальчиков

  • Фотокамера моментальной печати. С помощью такого приспособления можно мгновенно делать фотографии и получать качественные снимки.
  • Музыкальный инструмент. Качественный синтезатор, ударная установка или другой инструмент, к которому тянется сын или дочь, точно станут любимым сюрпризом от близких людей.
  • Портативная колонка с подсветкой. Дети точно будут в восторге от такого сюрприза, ведь они будут обеспечены качественным звуком в любом месте.
  • Микроскоп. Если ваш сын или дочь увлекаются наукой –  стоит задуматься над покупкой микроскопа для детей.
  • 3D-ручка. С помощью нее можно создавать объемные картинки и трехмерные изображения.
  • Домашний питомец. Если у вас есть возможность взять к себе в дом кошку или собаку, то присмотритесь к питомцу, который станет настоящим другом для девочки или мальчика.
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