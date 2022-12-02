Детям 9-10 лет подарками угодить довольно сложно. Куклой или машинкой здесь не обойтись – из таких игрушек они уже выросли.

Про подарки на Новый год детям 9-10 лет, что подарить мальчику или девочке – читайте в материале Фактов ICTV.

Что подарить девочке 9-10 лет

На Новый год 2023 не нужно дарить девочке конфеты, кружки и одежду, которая ей не нравится.

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Не стоит также покупать что-то на скорую руку.

Хорошо подумайте и определитесь, что понравится маленькой девочке.

Вот список подарков, который поможет вам подобрать достойный презент:

Набор для рисования. Там должны быть карандаши, кисти и мольберт.

Детские духи. Если вы замечали, как дочь пользуется вашим парфюмом, стоит купить девочке собственный аромат.

Пижама. Многие дети обожают кигуруми, они изготовляются в виде мультяшных персонажей.

Сумочка. Можно присмотреть яркую сумочку для прогулок и отдыха.

Набор для создания украшений. Есть множество наборов для плетения браслетов, цепочек и резинок.

Теплые наушники. Кроме того, что смотрятся они довольно стильно, они будут еще и согревать уши вашей дочери в холода.

LED-кроссовки. Они довольно интересно светятся не только в темноте, но и при свете. Так как на улице – зима, дочь может брать обувь для переобувания в школу.

Швейная машинка для детей. С ней она сможет создавать наряды для кукол.

Большая мягкая игрушка. Ее можно поставить в спальню или гостиную, чтобы радовала глаз всем, кто входит в дом.

Танцевальный коврик. Если у вас очень активная малышка, которая любит танцевать – она точно будет рада такому презенту.

Что подарить мальчику 9-10 лет

Многие родители, не зная, что подарить сыну, суют ему в карман деньги.

Но этот подарок могут оценить не все дети. Ведь в таком возрасте не все мальчишки еще понимают, как ними правильно распорядиться.

Также ребенок может почувствовать в этот момент, что его не ценят или для него не стараются. Не стоит дарить парням мягкие игрушки или одежду.

Что подарить мальчику 9-10 лет, читайте в списке:

Коньки. Если ваш ребенок недостаточно активный, этот подарок будет стимулировать заниматься активными видами спорта.

Машинка на радиоуправлении. Такая игрушка интересна не только малышам, но и парням. Не удивляйтесь, что, возможно, вам придется отбирать машинку у папы.

Квадрокоптер. Есть модели со встроенными камерами, способными запечатлеть лучшие моменты, а также ими можно управлять со смартфона.

Спортивный инвентарь. Мяч для игры в футбол или баскетбол.

Конструктор Lego. Легендарная и универсальная игрушка для мальчишек.

Игровая приставка. Можно купить Playstation или портативную Nintendo Switch с коллекцией игр.

Различные настольные игры.

Подарки на Новый год детям 9-10 лет: сюрпризы, которые порадуют и девочек, и мальчиков