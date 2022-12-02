Детям 9-10 лет подарками угодить довольно сложно. Куклой или машинкой здесь не обойтись – из таких игрушек они уже выросли.
Про подарки на Новый год детям 9-10 лет, что подарить мальчику или девочке – читайте в материале Фактов ICTV.
Что подарить девочке 9-10 лет
На Новый год 2023 не нужно дарить девочке конфеты, кружки и одежду, которая ей не нравится.
Не стоит также покупать что-то на скорую руку.
Хорошо подумайте и определитесь, что понравится маленькой девочке.
Вот список подарков, который поможет вам подобрать достойный презент:
- Набор для рисования. Там должны быть карандаши, кисти и мольберт.
- Детские духи. Если вы замечали, как дочь пользуется вашим парфюмом, стоит купить девочке собственный аромат.
- Пижама. Многие дети обожают кигуруми, они изготовляются в виде мультяшных персонажей.
- Сумочка. Можно присмотреть яркую сумочку для прогулок и отдыха.
- Набор для создания украшений. Есть множество наборов для плетения браслетов, цепочек и резинок.
- Теплые наушники. Кроме того, что смотрятся они довольно стильно, они будут еще и согревать уши вашей дочери в холода.
- LED-кроссовки. Они довольно интересно светятся не только в темноте, но и при свете. Так как на улице – зима, дочь может брать обувь для переобувания в школу.
- Швейная машинка для детей. С ней она сможет создавать наряды для кукол.
- Большая мягкая игрушка. Ее можно поставить в спальню или гостиную, чтобы радовала глаз всем, кто входит в дом.
- Танцевальный коврик. Если у вас очень активная малышка, которая любит танцевать – она точно будет рада такому презенту.
Что подарить мальчику 9-10 лет
Многие родители, не зная, что подарить сыну, суют ему в карман деньги.
Но этот подарок могут оценить не все дети. Ведь в таком возрасте не все мальчишки еще понимают, как ними правильно распорядиться.
Также ребенок может почувствовать в этот момент, что его не ценят или для него не стараются. Не стоит дарить парням мягкие игрушки или одежду.
Что подарить мальчику 9-10 лет, читайте в списке:
- Коньки. Если ваш ребенок недостаточно активный, этот подарок будет стимулировать заниматься активными видами спорта.
- Машинка на радиоуправлении. Такая игрушка интересна не только малышам, но и парням. Не удивляйтесь, что, возможно, вам придется отбирать машинку у папы.
- Квадрокоптер. Есть модели со встроенными камерами, способными запечатлеть лучшие моменты, а также ими можно управлять со смартфона.
- Спортивный инвентарь. Мяч для игры в футбол или баскетбол.
- Конструктор Lego. Легендарная и универсальная игрушка для мальчишек.
- Игровая приставка. Можно купить Playstation или портативную Nintendo Switch с коллекцией игр.
- Различные настольные игры.
Подарки на Новый год детям 9-10 лет: сюрпризы, которые порадуют и девочек, и мальчиков
- Фотокамера моментальной печати. С помощью такого приспособления можно мгновенно делать фотографии и получать качественные снимки.
- Музыкальный инструмент. Качественный синтезатор, ударная установка или другой инструмент, к которому тянется сын или дочь, точно станут любимым сюрпризом от близких людей.
- Портативная колонка с подсветкой. Дети точно будут в восторге от такого сюрприза, ведь они будут обеспечены качественным звуком в любом месте.
- Микроскоп. Если ваш сын или дочь увлекаются наукой – стоит задуматься над покупкой микроскопа для детей.
- 3D-ручка. С помощью нее можно создавать объемные картинки и трехмерные изображения.
- Домашний питомец. Если у вас есть возможность взять к себе в дом кошку или собаку, то присмотритесь к питомцу, который станет настоящим другом для девочки или мальчика.