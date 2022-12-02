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Економити світло чи чекати Різдвяного дива: чи на часі ставити вдома ялинку на Новий рік

2 Грудня 2022, 13:30
Анна Голішевська Редакторка сайту
Ялинка
Джерело: Unsplash

Із початком зими починається підготовка до новорічних свят. Однак цьогоріч виникає безліч питань, які викликають докори сумління в багатьох українців.

Наприклад, чи доцільно святкувати Новий рік, коли в країні – війна. І чи на часі ставити вдома ялинку на Новий рік, коли ситуація з енергетикою – критична.

Про те, як поставити вдома ялинку, аби вона була максимально економною в плані світла – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Чи на часі ставити вдома ялинку на Новий рік

Розглянемо ситуацію з головною ялинкою країни. Тема її встановлення в столиці підняла чимало галасу свого часу. Містяни навіть створювали петицію, в якій закликали не встановлювати головну ялинку під час війни.

Однак мер міста Віталій Кличко відхилив звернення, заявивши, що головну ялинку країни таки встановлять.

Аргументував він це тим, що скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути.

Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво.

Якщо ви хочете й цьогоріч відчувати атмосферу свята у своїй оселі, однак вас картає совість, можна поставити ялинку, яка не споживатиме світло, але буде тішити око.

Для цього скористайтеся покроковою інструкцією: 

  • насамперед, зверніть увагу на те, якою у вас буде ялинка: штучною чи живою;
  • після цього потрібно купити іграшки;
  • а потім – придбати гірлянду, яка працює на батарейках (саме так ви зменшите використання електроенергії).

Яку вибрати ялинку: живу чи штучну

Ялинка

Фото – Unsplash

Якщо хочете відчувати запах хвої та насолоджуватися пухкими гілочками живої, то найкращим варіантом стане ялинка у горщику.

Це – найекологічніший варіант, тому що штучна виробляє вуглецевий слід (не така еко, як про неї говорять). Однак живу ялинку в горщику доведеться після свят пересадити у землю.

Якщо не хочете цим займатися, купуйте живу, невеличку ялинку, але легально зрублену.

Однак якщо ви не хочете пилососити квартиру щодня, і вам не принципово, то купуйте декоративну ялинку, яка прослужить ще багато років.

Переваги живої ялинки

  • зовнішній вигляд найчастіше кращий, ніж у штучної;
  • піддається переробці;
  • запах;
  • атмосфера;
  • вона дешевша за декоративну.

Переваги штучної ялинки

  • не викликає алергію;
  • можна поставити на робочий стіл, якщо дозволяє розмір;
  • набагато менше сміття;
  • різноманітніший вибір;
  • можна повторно використовувати.
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Теги
Новий Рік новорічна ялинка Ялинка
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