Із початком зими починається підготовка до новорічних свят. Однак цьогоріч виникає безліч питань, які викликають докори сумління в багатьох українців.

Наприклад, чи доцільно святкувати Новий рік, коли в країні – війна. І чи на часі ставити вдома ялинку на Новий рік, коли ситуація з енергетикою – критична.

Про те, як поставити вдома ялинку, аби вона була максимально економною в плані світла – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи на часі ставити вдома ялинку на Новий рік

Розглянемо ситуацію з головною ялинкою країни. Тема її встановлення в столиці підняла чимало галасу свого часу. Містяни навіть створювали петицію, в якій закликали не встановлювати головну ялинку під час війни.

Однак мер міста Віталій Кличко відхилив звернення, заявивши, що головну ялинку країни таки встановлять.

Аргументував він це тим, що скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути.

Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво.

Якщо ви хочете й цьогоріч відчувати атмосферу свята у своїй оселі, однак вас картає совість, можна поставити ялинку, яка не споживатиме світло, але буде тішити око.

Для цього скористайтеся покроковою інструкцією:

насамперед, зверніть увагу на те, якою у вас буде ялинка: штучною чи живою;

після цього потрібно купити іграшки;

а потім – придбати гірлянду, яка працює на батарейках (саме так ви зменшите використання електроенергії).

Яку вибрати ялинку: живу чи штучну

Якщо хочете відчувати запах хвої та насолоджуватися пухкими гілочками живої, то найкращим варіантом стане ялинка у горщику.

Це – найекологічніший варіант, тому що штучна виробляє вуглецевий слід (не така еко, як про неї говорять). Однак живу ялинку в горщику доведеться після свят пересадити у землю.

Якщо не хочете цим займатися, купуйте живу, невеличку ялинку, але легально зрублену.

Однак якщо ви не хочете пилососити квартиру щодня, і вам не принципово, то купуйте декоративну ялинку, яка прослужить ще багато років.

Переваги живої ялинки

зовнішній вигляд найчастіше кращий, ніж у штучної;

піддається переробці;

запах;

атмосфера;

вона дешевша за декоративну.

Переваги штучної ялинки