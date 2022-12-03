Уже незабаром – новорічні свята. А з ними – різдвяні клопоти, подарунки та приготування святкових страв. Багато українців уже зараз замовляють презенти для родичів, друзів та колег.

Найспритніші активно скуповують скандинавських гномиків, дерева-гірлянди та різноманітні пристрої для зарядки гаджетів.

Однак якщо у вас обмежений бюджет на подарунки – читайте у матеріалі, що можна подарувати вартістю до 400 грн.

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Подарунки на Новий рік 2023: що подарувати дівчині або дружині

За ціною до 400 грн можна знайти пристойний символічний презент.

Наприклад, невеличку статуетку, пляшку вина, набір спецій або набір для написання картини за номерами.

Ось іще ідеї подарунків, які можна купити дешевше 400 грн:

набір свічок;

фото в рамці, де ви разом;

набір із шампуню та гелю для душу;

красиві іграшки на ялинку;

кавомолку;

корзину із фруктами;

набір із двох бокалів для вина;

витончений шарф;

подарунковий чайний набір.

Подарунки на Новий рік 2023 хлопцю або чоловіку

термос;

гиря;

вудка;

графін зі склянками;

адвент-календар;

мультитул;

маленька Bluetooth-колонка.

Подарунки на Новий рік 2023 до 400 грн: що подарувати мамі або татові

рукавички із шарфом;

набір із двох чашок;

книжки;

мило ручної роботи;

набір теплих шкарпеток;

турка для кави;

гірлянда.

Подарунки на Новий рік 2023 для дітей