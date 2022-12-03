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Подарки на Новый год 2023: что можно подарить до 400 грн

3 декабря 2022, 19:04
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунки

Совсем скоро — новогодние праздники. А с ними – рождественские заботы, подарки и приготовление праздничных блюд. Многие украинцы уже сейчас заказывают презенты для родственников, друзей и коллег.

Самые ловкие активно скупают скандинавских гномиков, деревья-гирлянды и разнообразные устройства для зарядки гаджетов.

Однако если у вас ограниченный бюджет на подарки – читайте в нашем материале, что можно подарить стоимостью до 400 грн.

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Стоимостью до 400 грн можно найти приличный символичный презент.

К примеру, небольшую статуэтку, бутылку вина, набор специй или набор для написания картины по номерам.

Вот еще идеи подарков, которые можно купить до 400 грн.

  • набор свечей;
  • фото в рамке, где вы вместе;
  • набор из шампуня и геля для душа;
  • красивые игрушки на елку;
  • кофемолку;
  • корзину с фруктами;
  • набор из двух бокалов для вина;
  • изящный шарф;
  • подарочный чайный набор.

Подарки на Новый год 2023 парню или мужчине

Подарунки

Фото — Unsplash

  • термос;
  • гиря;
  • удочка;
  • графин со стаканами;
  • адвент-календарь;
  • мультитул;
  • маленькая Bluetooth-колонка.

Подарки на Новый год 2023 до 400 грн: что подарить маме или папе

  • перчатки с шарфом;
  • набор из двух чашек;
  • книги;
  • мыло ручной работы;
  • набор теплых носков;
  • турка для кофе;
  • гирлянда.

Подарки на Новый год 2023 для детей

  • книги со сказками;
  • мягкая игрушка;
  • конструктор;
  • настольные игры;
  • игровые фигурки;
  • раскраски с фломастерами;
  • набор для рисования;
  • детская лепка;
  • игры для приставок.
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