Совсем скоро — новогодние праздники. А с ними – рождественские заботы, подарки и приготовление праздничных блюд. Многие украинцы уже сейчас заказывают презенты для родственников, друзей и коллег.
Самые ловкие активно скупают скандинавских гномиков, деревья-гирлянды и разнообразные устройства для зарядки гаджетов.
Однако если у вас ограниченный бюджет на подарки – читайте в нашем материале, что можно подарить стоимостью до 400 грн.
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Подарки на Новый год 2023: что подарить девушке или жене
Стоимостью до 400 грн можно найти приличный символичный презент.
К примеру, небольшую статуэтку, бутылку вина, набор специй или набор для написания картины по номерам.
Вот еще идеи подарков, которые можно купить до 400 грн.
- набор свечей;
- фото в рамке, где вы вместе;
- набор из шампуня и геля для душа;
- красивые игрушки на елку;
- кофемолку;
- корзину с фруктами;
- набор из двух бокалов для вина;
- изящный шарф;
- подарочный чайный набор.
Подарки на Новый год 2023 парню или мужчине
- термос;
- гиря;
- удочка;
- графин со стаканами;
- адвент-календарь;
- мультитул;
- маленькая Bluetooth-колонка.
Подарки на Новый год 2023 до 400 грн: что подарить маме или папе
- перчатки с шарфом;
- набор из двух чашек;
- книги;
- мыло ручной работы;
- набор теплых носков;
- турка для кофе;
- гирлянда.
Подарки на Новый год 2023 для детей
- книги со сказками;
- мягкая игрушка;
- конструктор;
- настольные игры;
- игровые фигурки;
- раскраски с фломастерами;
- набор для рисования;
- детская лепка;
- игры для приставок.