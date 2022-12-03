Совсем скоро — новогодние праздники. А с ними – рождественские заботы, подарки и приготовление праздничных блюд. Многие украинцы уже сейчас заказывают презенты для родственников, друзей и коллег.

Самые ловкие активно скупают скандинавских гномиков, деревья-гирлянды и разнообразные устройства для зарядки гаджетов.

Однако если у вас ограниченный бюджет на подарки – читайте в нашем материале, что можно подарить стоимостью до 400 грн.

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Стоимостью до 400 грн можно найти приличный символичный презент.

К примеру, небольшую статуэтку, бутылку вина, набор специй или набор для написания картины по номерам.

Вот еще идеи подарков, которые можно купить до 400 грн.

набор свечей;

фото в рамке, где вы вместе;

набор из шампуня и геля для душа;

красивые игрушки на елку;

кофемолку;

корзину с фруктами;

набор из двух бокалов для вина;

изящный шарф;

подарочный чайный набор.

Подарки на Новый год 2023 парню или мужчине

термос;

гиря;

удочка;

графин со стаканами;

адвент-календарь;

мультитул;

маленькая Bluetooth-колонка.

Подарки на Новый год 2023 до 400 грн: что подарить маме или папе

перчатки с шарфом;

набор из двух чашек;

книги;

мыло ручной работы;

набор теплых носков;

турка для кофе;

гирлянда.

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