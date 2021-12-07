Зимние праздники невозможно представить без подарков, а тем более Новый год. В канун самой ожидаемой ночи года магазины наполняются толпами желающих порадовать своих близких, однако не все могут себе позволить купить дорогие презенты. Именно поэтому мы решили подготовить список идей для новогодних подарков до 300 гривен.

Поскольку хозяин 2022-го года — Водяной Тигр, не забывайте о его предпочтениях и старайтесь угодить главному символу. Изысканно украшайте подарки. Сколько бы ни стоила вещь, она обязательно должна быть эффектно украшена и упакована.

1. Подарочный набор для чаепития

Прохладными зимними вечерами так хочется наслаждаться теплыми напитками! Набор с несколькими видами чая понравится тем, кто любит уют и тепло.

2. Блокнот-мотиватор

Такой подарок идеально подойдет и для мечтателей-романтиков, и для целеустремленных бизнесменов. Каждому человеку необходимо пространство для собственных идей, мыслей и задач, а блокнот — лучшее место для этого.

3. Мини набор средств по уходу за собой

Не стоит думать, что такой подарок порадует только девушек. Мужчинам тоже иногда необходима забота о себе! Вы можете купить готовый набор или создать его из отдельно купленных средств. В такой бокс можно положить бомбочку для ванн, пену, питательную маску для лица, скраб, бальзам для губ.

4. Набор мыла ручной работы

Хендмейд-мыло имеет особый запах и дизайн. Мастера уже давно научились производить необычные фигурки и не ограничивают покупателей в выборе. Фигурки из мыла в виде тигра — идеальный подарок на Новый год 2022.



5. Портрет на холсте

Если ваш близкий человек увлекается фото и имеет много хороших фотографий в Instagram, он непременно оценит такой подарок. На холсте можно распечатать любое фото по вашему желанию. Картина будет радовать глаз изображением на ней, а также разбавит даже скучный интерьер.

6. Небольшой адвент-календарь

Такой подарок — настоящее удовольствие для тех, кто любит сюрпризы. Суть адвент-календаря состоит в том, что каждый день человек распаковывает один отсек и получает мини-подарок. Такие календари обычно содержат сладости, косметику или новогодние сувениры.

7. Чехлы для гаджетов

Без смартфонов невозможно представить нашу жизнь, а стильные аксессуары точно обрадуют владельцев гаджетов. Сегодня на рынке представлен широкий выбор чехлов на любой вкус, так что вы найдете, чем удивить близкого человека.

8. Экокуб для выращивания растений

Все естественное и экологичное сейчас в тренде, так что такой подарок точно оценят все. Обычно в набор входят семена, специальный грунт, деревянный горшок и инструкция, в которой описано, как ухаживать за растением.

9. Печенье с заданиями

Квесты любят взрослые и дети. Благодаря такому подарку ваши близкие каждый день смогут порадовать себя сладеньким, а после выполнить интересное задание, которое можно найти внутри печенья.

10. Чашка-хамелеон

Оригинальная чашка — невероятно практичный подарок в период зимних праздников. Чашка-хамелеон меняет свой цвет в зависимости от температуры жидкости, которую в нее наливают, поэтому готовьтесь наблюдать за удивлением человека, который получит такой подарок.

11. Кошелек и визитница

Такой подарок никогда не будет лишним. Кошелек с удобными отделениями точно покорит сердца ваших близких.

12. Фотоальбом

Самые счастливые моменты, запечатленные на фотографиях, иногда хочется хранить не только на электронных носителях. Особенно уместен такой подарок для тех, у кого есть собственный фотоаппарат и пленка.

13. Настольная игра

Самый универсальный подарок для всей семьи. Настольные игры – лучший способ развлечься уютными зимними вечерами.

14. Сладкое свидание

Подарите эмоции от времени, проведенного вместе. Купите сертификат на определенную сумму в кафе/ресторане и порадуйте любимых чем-нибудь сладким в атмосферном заведении вашего города.

15. Билеты в кино или театр

Совместите приятное с полезным. Заранее узнайте о вкусах человека, которого вы хотите порадовать и подарите ему поход на спектакль или фильм.