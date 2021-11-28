28 листопада Україна відзначає День працівника системи фінансового моніторингу. Свято заснував президент Володимир Зеленський у 2020 році, враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також 28 листопада відзначають День червоної планети, присвячений Марсу.

Якщо говорити про інші країни, то можете привітати своїх угорських друзів із Днем п’яного їжачка, а ізраїльських із Ханукою.

У православних християн цього дня розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів.

Іменини відзначають: Микола, Петро, Григорій і Микита. А ще Церква цього дня вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва.

Народні прикмети на 28 листопада

На Гур’їв день вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.

Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.

Потужний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до 19 грудня.

Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак.

Що не можна робити 28 листопада: