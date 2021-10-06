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Церковний календар на листопад 2021: список свят

6 Жовтня 2021, 12:48 Каріна Зуєва
церковь
Джерело: Pexels

Церковний календар на листопад 2021 року нараховує кілька важливих православних свят, а також на нього припадає початок Різдвяного посту.

На останній місяць осені припадають такі великі свята, як Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Крім того, щодня церква вшановує пам’ять якогось святого.

Православний календар на листопад 2021 – список свят

  • 1 листопада – пророка Йоіла, перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського
  • 2 листопада – великомученика Артемія, праведного отрока Артемія Веркольського
  • 3 листопада – преподобного Іларіона Великого, перенесення мощей Святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омучських
  • 4 листопада – святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам’яті рівноапостольного Аверкія чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Гликерії
  • 5 листопада – апостола Якова, брата Господнього по плоті, преподобного Єлисея Лавришевського, перенесення мощей праведного Якова Боровичського
  • 6 листопада – ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи і з ним 4299 мучеників
  • 7 листопада – мучеників Маркіяна та Мартирія, преподобної Матрони Власової
  • 8 листопада – великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Печерського, мученика Лупа
  • 9 листопада – мученика Нестора Солунського, мучениць Капітоліни та Еротіїди, преподобномученика Сергія Чернухина
  • 10 листопада – великомучениці Параскеви, преподобного Стефана Савваіта, святого Димитрія
  • 11 листопада – преподобномучениці Анастасії Римлянки, преподобного Аврамія Затворника і блаженної Марії, преподобної Анни, священномученика Іоанна Рудинського
  • 12 листопада – священномученика Зиновія, апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Юста і Артеми, священномученика Маркіяна
  • 13 листопада – мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апеллія і Арістовула, преподобного Спиридона та Никодима
  • 14 листопада – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої, священномучеників Іоанна єпископа і Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії
  • 15 листопада – преподобного Маркіяна Киринейського, Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері
  • 16 листопада – мучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона, преподобного Акепсіма, праведного Снандулії
  • 17 листопада – преподобного Іоанникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Ермея пресвітера, блаженного Симона
  • 18 листопада – мучеників Галактіона і Єпистимії, апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога
  • 19 листопада – преподобного Варлаама Хутинського, священномученика Василя Крилова пресвітера
  • 20 листопада – ікони Божої Матері Взграння, преподобного Лазаря Галісійського, мучеників Авкта, Тавріона і Фессалоніки
  • 21 листопада – Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїла, Ієгуділа, Варахіїла і Єреміїла
  • 22 листопада – мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, ікони Божої Матері Скоропослушниця
  • 23 листопада – апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта і Тертія, мученика Ореста лікаря, колесування великомученика Георгія
  • 24 листопада – великомученика Міни, мученика Вікентія, преподобного Мартирія Зеленецького
  • 25 листопада – святого Іоанна Милостивого, ікони Божої Матері Милостива, преподобного Ніла Постника
  • 26 листопада – мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи
  • 27 листопада – апостола Пилипа, священномученика Феодора Грудакова пресвітера
  • 28 листопада – початок Різдвяного посту, мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського
  • 29 листопада – Різдвяний піст, апостола і євангеліста Матвія, священномученика Філумена Святогробця
  • 30 листопада – Різдвяний піст, святого Григорія Чудотворця, мучеників Аціскла і Вікторії Кордувійських
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Календар , Церковні свята
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