Церковний календар на листопад 2021 року нараховує кілька важливих православних свят, а також на нього припадає початок Різдвяного посту.

На останній місяць осені припадають такі великі свята, як Казанської ікони Божої Матері і Собор архістратига Михаїла. Крім того, щодня церква вшановує пам’ять якогось святого.

Православний календар на листопад 2021 – список свят