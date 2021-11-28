28 ноября Украина отмечает День работника системы финансового мониторинга. Праздник основал президент Владимир Зеленский в 2020 году, учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Также 28 ноября отмечают День красной планеты, посвященный Марсу.

Если говорить о других странах, то можете поздравить своих венгерских друзей с Днем пьяного ежика, а израильских с Ханукой.

У православных христиан в этот день начинается Рождественский пост, который длится 40 дней.

Именины отмечают: Николай, Петр, Григорий и Никита. А еще церковь в этот день чтит мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Народные приметы на 28 ноября

На Гурьев день уже снег лежит — значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

Много снега 28 ноября — следующий год будет урожайным.

Мощный ветер 28 ноября — беспокойная и ветреная погода продлится до 19 декабря.

Кони 28 ноября ржут громко — хороший знак.

Что нельзя делать 28 ноября: