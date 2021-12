Зимові свята неможливо уявити без затишних сімейних вечорів, смачної їжі та, звісно ж, музики. Аби Різдво 2021 було ще веселішим, ми підібрали для вас плейлист пісень, які допоможуть з головою поринути в казкову атмосферу.

Вічна класика, що ніколи не набридне, чи сучасні музичні новинки — ось у чому питання. У нашій добірці знайдуться хіти на будь-який смак, тож вмикайте звук на повну гучність і насолоджуйтеся.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Пісня, що розриває всі музичні чарти напередодні зимових свят уже понад 12 років. Композиція ідеально підійде і для затишного сімейного вечора в колі близьких, і для гучної вечірки з друзями.

Hallelujah – Pentatonix

Американська акапельна група точно порадує вас цією композицією. Симфонія неперевшених голосів у поєднанні з бітбоксом подарують вам святковий настрій.

Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

Слова цієї пісні говорять самі за себе: “Time for singing Christmas songs”. Саме час співати різдвяні пісні, тож підспівуйте усією родиною й закарбовуйте в пам’яті щасливі моменти.

Bianca Ryan – Why couldn’t it be Christmas everyday?

Чому Різдво не може бути щодня? Питання, яке турбує більшість людей, адже для багатьох це свято одне з найулюбленіших. Вмикайте пісню і шукайте відповіді на свої запитання!

Little Mix – Love Me Like You (Christmas Mix)

Різдвяна версія надпопулярної пісні культової британської групи Little Mix неодмінно подарує вам святковий настрій і надихне на романтичний вечір із коханими.

Sam Smith – Have Yourself A Merry Little Christmas

Повільна й романтична пісня, що ідеально підійде для спокійного застілля у колі близьких без зайвої метушні й криків.

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Вічна класика, що ніколи не вийде з моди. Почувши лише перші ноти цієї пісні, ви неодмінно поринете у різдвяну атмосферу!