Зимові свята неможливо уявити без затишних сімейних вечорів, смачної їжі та, звісно ж, музики. Аби Різдво 2021 було ще веселішим, ми підібрали для вас плейлист пісень, які допоможуть з головою поринути в казкову атмосферу.
Вічна класика, що ніколи не набридне, чи сучасні музичні новинки — ось у чому питання. У нашій добірці знайдуться хіти на будь-який смак, тож вмикайте звук на повну гучність і насолоджуйтеся.
Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You
Пісня, що розриває всі музичні чарти напередодні зимових свят уже понад 12 років. Композиція ідеально підійде і для затишного сімейного вечора в колі близьких, і для гучної вечірки з друзями.
Hallelujah – Pentatonix
Американська акапельна група точно порадує вас цією композицією. Симфонія неперевшених голосів у поєднанні з бітбоксом подарують вам святковий настрій.
Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone
Слова цієї пісні говорять самі за себе: “Time for singing Christmas songs”. Саме час співати різдвяні пісні, тож підспівуйте усією родиною й закарбовуйте в пам’яті щасливі моменти.
Bianca Ryan – Why couldn’t it be Christmas everyday?
Чому Різдво не може бути щодня? Питання, яке турбує більшість людей, адже для багатьох це свято одне з найулюбленіших. Вмикайте пісню і шукайте відповіді на свої запитання!
Little Mix – Love Me Like You (Christmas Mix)
Різдвяна версія надпопулярної пісні культової британської групи Little Mix неодмінно подарує вам святковий настрій і надихне на романтичний вечір із коханими.
Sam Smith – Have Yourself A Merry Little Christmas
Повільна й романтична пісня, що ідеально підійде для спокійного застілля у колі близьких без зайвої метушні й криків.
Jingle Bell Rock – Bobby Helms
Вічна класика, що ніколи не вийде з моди. Почувши лише перші ноти цієї пісні, ви неодмінно поринете у різдвяну атмосферу!