Зимние праздники невозможно представить без уютных семейных вечеров, вкусной еды и, конечно же, музыки. Чтобы Рождество было еще веселее, мы подобрали для вас плейлист песен, которые помогут с головой погрузиться в сказочную атмосферу.

Вечная классика, которая никогда не надоест, или современные музыкальные новинки – вот в чем вопрос. В нашей подборке найдутся хиты на любой вкус, поэтому включайте звук на полную громкость и наслаждайтесь.

Mariah Carey — All I Want for Christmas Is You

Песня, которая разрывает все музыкальные чарты в канун зимних праздников уже более 12 лет. Композиция идеально подойдет и для уютного семейного вечера в кругу близких, и для громкой вечеринки с друзьями.

Hallelujah – Pentatonix

Американская акапельная группа точно порадует вас этой композицией. Симфония непревзойденных голосов в сочетании с битбоксом подарит вам праздничное настроение.

Shakin’ Stevens — Merry Christmas Everyone

Слова этой песни говорят сами за себя: “Time for singing Christmas songs”. Самое время петь рождественские песни, поэтому подпевайте всей семьей и оставляйте в памяти счастливые моменты.

Bianca Ryan — Why Couldn’t It Be Christmas Everyday?

Почему Рождество не может быть каждый день? Вопрос, которым задается большинство людей, ведь для многих этот праздник один из самых любимых. Включайте эту песню и ищите ответы на свои вопросы!

Little Mix — Love Me Like You (Christmas Mix)

Рождественская версия сверхпопулярной песни культовой британской группы Little Mix непременно подарит вам праздничное настроение и вдохновит на вечер с любимыми.

Sam Smith — Have Yourself A Merry Little Christmas

Медленная и романтичная песня, которая идеально подойдет для спокойного застолья в кругу близких без лишней суеты и криков.

Jingle Bell Rock — Bobby Helms

Вечная классика никогда не выйдет из моды. Услышав первые аккорды этой песни, вы непременно перенесетесь в рождественскую атмосферу!