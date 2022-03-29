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Піст під час війни: поради християнам від Блаженнішого Святослава

29 Березня 2022, 11:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Піст під час війни: поради християнам від Блаженнішого Святослава

Блаженніший владика Святослав, отець і глава української греко-католицької церкви розповів про найбільший християнський піст. Він дав поради християнам, які в умовах війни прагнуть дотримуватись посту, але водночас думають про фізичне виживання.

Владика зазначив, що найперше – потрібно зі своїм духовником провести духовне осмислення власного гріховного стану.

– Духовна програма посту завжди має три виміри. Перший – молитва. Другий – піст, керування самим собою. Третій – милостиня, правильне ставлення до свого ближнього, – сказав глава УГКЦ.

Він закликав усіх молитися, адже коли розпочалася війна, то це почали робити навіть атеїсти.

– Заохочую спілкуватися з Богом, особливо на початку дня та наприкінці… Дякуйте йому, що бачите світло цього ранку, – сказав владика.

Він зазначив, що воєнний стан змушує нас обмежуватися в якихось приємностях, розкошах, тому не потрібно накладати на себе додаткові тягарі.

– З покорою приймайте ті незручності, які треба переживати. Наприклад, багато-хто вже давно не спить у своєму ліжку, багато людей ночують у бомбосховищах. Такі незручності можуть бути хорошою духовною вправою певного смирення, – сказав отець Святослав.

Милостиня також дуже важлива, без неї піст не повний. Солідарність із тим, хто цього потребує, допомога ближньому – надзвичайно важливі.

– Якщо маєте час, шукайте можливість волонтерити чи займатися суспільно-корисною працею. Помагайте нашому війську, задумайтесь над тим, яка користь може від вас бути. Якщо маєте можливість, приймайте біженців, нагодуйте їх, – зазначив глава УГКЦ.

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Раніше митрополит Київський та всієї України Епіфаній розповів, чи вважається гріхом бажати смерті російським агресорам. Він зазначив, що ми не прагнемо чужого і хочемо бути господарями на своїй землі, мати єдину незалежну українську державу. Однак той, хто прийшов до нас із мечем, і загине від нього.

Теги
Великий піст , УГКЦ
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