Блаженнейший владыка Святослав, отец и глава украинской греко-католической церкви, рассказал о самом большом христианском посте. Он дал советы христианам, которые в условиях войны стремятся соблюдать пост, но вместе с тем заботятся и о физическом выживании.

Владыка отметил, что прежде всего нужно со своим духовным наставником провести духовное осмысление собственного греховного состояния.

— Духовная программа поста всегда имеет три измерения. Первый – молитва. Второй — пост, управление самим собой. Третий – милостыня, правильное отношение к своему ближнему, – перечислил глава УГКЦ.

Он призвал всех молиться, ведь когда началась война, это начали делать даже неверующие.

— Призываю общаться с Богом, особенно в начале дня и в конце… Благодарите его за то, что видите свет этим утром, — сказал владыка.

Он отметил, что военное положение заставляет нас ограничивать себя в каких-то удовольствиях, роскоши, поэтому не нужно брать на себя дополнительные тяготы.

— Со смирением принимайте те неудобства, которые нужно пережить. Например, многие уже давно не спят в своих постелях, многие ночуют в бомбоубежищах. Такие неудобства могут быть хорошим духовным упражнением смирения, – констатировал отец Святослав.

Милостыня тоже очень важна, без нее пост не полон. Солидарность с нуждающимся в помощи ближним — чрезвычайно важна.

— Если есть время, ищите возможность волонтерить или заниматься общественно-полезным трудом. Помогайте нашему войску, задумайтесь над тем, какая польза может быть от вас. Если имеете возможность, принимайте беженцев, накормите их, – советует глава УГКЦ.

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