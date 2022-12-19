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Під подушку зазирни, подарунок там знайди: привітання з Днем святого Миколая в СМС

19 Грудня 2022, 07:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Что подарить на День святого Николая 2022 ребенку
Джерело: Pexels

19 грудня відзначають улюблене свято багатьох дітей і дорослих – День святого Миколая. Всі знають традиції цієї дати, а тому чекають її з нетерпінням – раптом пощастить знайти під подушкою або в черевику приємний подаруночок.

За легендою, Миколай приносить презенти всім діткам, які протягом року поводяться слухняно. Традиція настільки прижилася і стала популярною, що чекають їх і дорослі.

Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Миколая 2022 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне. Увага – це завжди приємно. До того ж, це велике релігійне свято.

Зараз дивляться

***

Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай –
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!

***

В День святого Миколая
Тобі радості бажаю!
Посмішок і позитиву,
Завжди мати перспективу!

***

З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров’я,
Радість хай несе сім’я.

Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.

***

В День святого Миколая
Тобі щастя я бажаю!
А ще гарної зими,
Снігу білі килими,
Свят веселих і яскравих,
Подаруночків цікавих,
Хай наповнить Миколай
Чашу щастя через край!

***

Тук-тук-тук! Я Миколай!
Привітаннячко тримай:
ти побільше усміхайся
і шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
і побільше їжі в пузі!

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День Святого Миколая Привітання
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