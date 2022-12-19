19 грудня відзначають улюблене свято багатьох дітей і дорослих – День святого Миколая. Всі знають традиції цієї дати, а тому чекають її з нетерпінням – раптом пощастить знайти під подушкою або в черевику приємний подаруночок.

За легендою, Миколай приносить презенти всім діткам, які протягом року поводяться слухняно. Традиція настільки прижилася і стала популярною, що чекають їх і дорослі.

Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Миколая 2022 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважаєте за потрібне. Увага – це завжди приємно. До того ж, це велике релігійне свято.

Зараз дивляться

***

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай –

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

***

В День святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Посмішок і позитиву,

Завжди мати перспективу!

***

З Днем святого Миколая

Вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров’я,

Радість хай несе сім’я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.



***

В День святого Миколая

Тобі щастя я бажаю!

А ще гарної зими,

Снігу білі килими,

Свят веселих і яскравих,

Подаруночків цікавих,

Хай наповнить Миколай

Чашу щастя через край!



***

Тук-тук-тук! Я Миколай!

Привітаннячко тримай:

ти побільше усміхайся

і шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

і побільше їжі в пузі!