19 декабря отмечают любимый праздник многих детей и взрослых — День святого Николая. Все знают традиции этой даты, а потому ждут ее с нетерпением — вдруг повезет найти под подушкой или в ботинке приятный подарочек.

По легенде, Николай приносит презенты всем деткам, которые в течении года ведут себя послушно. Традиция настолько прижилась и стала популярной, что ждут их и взрослые.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем святого Николая 2022 в СМС, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным. Внимание — это всегда приятно. К тому же, это большой религиозный праздник.

Сейчас смотрят

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю.

Пусть его святой покров

Защитит от зла ваш кров!



***

Я попрошу святого Николая,

Чтоб он всегда к тебе благоволил!

Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!

Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!

***

Под подушку загляни —

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили.

***

В День святого Николая

Сил, достатка я желаю,

Мира каждый день, добра,

Радости, любви, тепла.



***

Волшебный праздник к нам пришел –

Тебя сегодня поздравляю,

Желаю, счастье, чтоб обрел

Ты в день святого Николая.