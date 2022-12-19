19 декабря отмечают любимый праздник многих детей и взрослых — День святого Николая. Все знают традиции этой даты, а потому ждут ее с нетерпением — вдруг повезет найти под подушкой или в ботинке приятный подарочек.
По легенде, Николай приносит презенты всем деткам, которые в течении года ведут себя послушно. Традиция настолько прижилась и стала популярной, что ждут их и взрослые.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем святого Николая 2022 в СМС, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным. Внимание — это всегда приятно. К тому же, это большой религиозный праздник.
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С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю.
Пусть его святой покров
Защитит от зла ваш кров!
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Я попрошу святого Николая,
Чтоб он всегда к тебе благоволил!
Пусть сказкой будет жизнь твоя земная!
Чтоб Бог всегда, всегда тебя хранил!
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Под подушку загляни —
Там подарочек найди,
От святого Николая
Милость пусть придет большая!
В праздник этот чудеса
Открывают нам глаза,
Чтобы счастливы мы были
И друг друга чтоб любили.
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В День святого Николая
Сил, достатка я желаю,
Мира каждый день, добра,
Радости, любви, тепла.
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Волшебный праздник к нам пришел –
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю, счастье, чтоб обрел
Ты в день святого Николая.