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Перемога буде на нашому боці: Епіфаній розповів про святкування Великодня під час війни

26 Березня 2022, 23:27
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
митрополит Епіфаній, Великдень

У 2022 році велике релігійне свято Великодня припадає на 24 квітня. Саме в цей день виповниться два місяці від початку повномасштабного наступу Росії на Україну.

В ефірі програми Факти ICTV предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній розповів, чи буде якась особливість у святкуванні Великодня у зв’язку з війною на території нашої держави.

Він зазначив, що церква вже звикла святкувати Великдень у складних умовах, оскільки на два попередні роки припадав спалах епідемії Covid-19.

– Будемо все ж таки покладати надію на Бога, що до того часу перемога буде на нашому боці. В ці великопісні дні ми всі намагаємося ставати кращими, духовно очищуватися і гідно на духовному рівні зустріти Воскресіння Христове. Ми маємо розуміти, що Воскресіння відбулося через страждання. Заради нашого спасіння Господь переніс невимовні страждання, і в результаті була перемога над смертю і злом. І зараз це вселяє в нас надію, що ми також через страждання і випробування війною, отримаємо перемогу. Буде воскресіння, перемога добра над злом та перемога у цій непростій війні, – сказав Епіфаній.

Митрополит закликає всіх до посиленої молитви, оскільки “Господь все може змінити в одну мить”.

– Будемо боротися і робити все від нас залежне, щоб перемога наступила якомога швидше. Тому я благословляю цей час, наше українське військо, президента і весь український народ і надалі так наполегливо відстоювати правду та нашу державу. Разом ми неодмінно переможемо, – додав Епіфаній.

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Теги
Війна в Україні , Великдень , релігійне свято
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