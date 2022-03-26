В 2022 году большой религиозный праздник Пасхи выпадает на 24 апреля. Именно в этот день исполнится два месяца после начала полномасштабного наступления России на Украину.

В эфире программы Факты ICTV предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний рассказал, будет ли какая-нибудь особенность в праздновании Пасхи в связи с войной на территории нашего государства.

Он отметил, что церковь уже привыкла праздновать Пасху в сложных условиях, поскольку на два предыдущих года приходилась вспышка эпидемии Covid-19.

— Будем все-таки надеяться на Бога, что к тому времени победа будет на нашей стороне. В эти великопостные дни мы все стараемся становиться лучше, духовно очищаться и достойно на духовном уровне встретить Воскресение Христово. Мы должны понимать, что Воскресение произошло после страдания. Ради нашего спасения Господь перенес невыразимые страдания, и в результате была победа над смертью и злом. И сейчас это внушает нам надежду, что мы также после страдания и испытания войной, одержим победу. Будет воскресение, победа добра над злом и победа в этой непростой войне, – сказал Эпифаний.

Митрополит призывает всех к усиленной молитве, поскольку “Господь все может изменить в мгновение ока”.

— Будем бороться и делать все от нас зависящее, чтобы победа наступила как можно скорее. Поэтому я благословляю это время, наше украинское войско, президента и весь украинский народ и дальше так упорно отстаивать правду и наше государство. Вместе мы обязательно победим, — добавил Эпифаний.