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Як зробити дріжджі в домашніх умовах – три рецепти

3 Березня 2022, 17:51
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як зробити дріжджі в домашніх умовах – три рецепти
Джерело: Pixabay

Як легко приготувати дріжджі вдома – найпростіші рецепти з пива, картоплі та родзинок зібрали для вас Факти ICTV.

Дріжджі з пива – рецепт

  • тепла вода – 1 склянка
  • борошно – 1 склянка
  • пиво – 1 склянка
  • цукор – 1 ст. л.

Щоб приготувати дріжджі з пива, розведіть склянку борошна у склянці теплої води. Залиште цю суміш на 6 годин.

Додайте 1 склянку пива та 1 столову ложку цукру. Розмішайте, поставте у тепло.

Щоб дріжджі добре збереглися, зберігайте їх у холодному місці – у закритій пляшці або банці.

Дріжджі з картоплі – рецепт

  • картопля – 2 шт.
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л.
  • вода – 1 ст. л.

Щоб приготувати дріжджі з картоплі, натріть її на дрібній тертці. Додайте 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку води.

Розмішайте та залиште суміш на пів дня.

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Дріжджі з родзинок – рецепт

  • родзинки – 100-200 гр.
  • тепла вода
  • цукор – 2 ст. л.

Щоб приготувати дріжджі з родзинок, промийте їх теплою водою і помістіть у скляну пляшку (краще, щоб шийка не була дуже вузькою).

Залийте родзинки теплою водою – так, щоб їм було куди спливти.

Додайте 2 столові ложки цукру, зав’яжіть марлею у чотири шари та поставте в тепле місце.

На четвертий-п’ятий день розпочнеться бродіння, тоді можна відокремлювати дріжджі від основної маси.

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