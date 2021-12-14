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Новый год 2022: во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой

14 декабря 2021, 19:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Новый год 2022: во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой
Источник: Depositphotos

Салаты оливье и селедка под шубой являются своеобразными символами Нового года. В этом году приготовление оливье обойдется украинцам дороже на 24,6%, в то время как стоимость сельди под шубой осталась на уровне прошлого года.

Как изменились цены на продукты и что подорожало больше всего — цену оливье и селедки под шубой на Новый год 2022 посчитали ученые Института аграрной экономики.

Сколько стоит оливье 2022

В этом году 3 кг салата оливье традиционной рецептуры обойдется украинцам в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем в прошлом году.

  • колбаса – 100 грн за 0,5 кг
  • 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн
  • 6 яиц – 19,80 грн
  • 200 г соленых огурцов – 17,22 грн
  • 180 г майонеза – 13,50 грн
  • 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г), 2 луковицы (230 г) – 13,02 грн
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Сколько стоит селедка под шубой 2022

За 1,5 кг сельди под шубой на новогоднем столе 2022 года украинцам придется заплатить 121,57 грн.

  • филе сельди – 100 грн за 0,5 кг
  • майонез (180 г) – 13,50 грн
  • 1 морковь (190 г) – 1,71 грн
  • 1 свекла (250 г) – 2,27 грн
  • 1 луковица (170 г) – 1,66 грн
  • 2 картофелины (280 г) – 2,43 грн

В целом стоимость новогоднего стола 2022 для украинской семьи из четырех человек составит 1844,74 грн – это на 8,1% дороже, чем в 2021 году.

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