Салаты оливье и селедка под шубой являются своеобразными символами Нового года. В этом году приготовление оливье обойдется украинцам дороже на 24,6%, в то время как стоимость сельди под шубой осталась на уровне прошлого года.
Как изменились цены на продукты и что подорожало больше всего — цену оливье и селедки под шубой на Новый год 2022 посчитали ученые Института аграрной экономики.
Сколько стоит оливье 2022
В этом году 3 кг салата оливье традиционной рецептуры обойдется украинцам в 198,54 грн. Это на 24,6% больше, чем в прошлом году.
- колбаса – 100 грн за 0,5 кг
- 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн
- 6 яиц – 19,80 грн
- 200 г соленых огурцов – 17,22 грн
- 180 г майонеза – 13,50 грн
- 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г), 2 луковицы (230 г) – 13,02 грн
Сколько стоит селедка под шубой 2022
За 1,5 кг сельди под шубой на новогоднем столе 2022 года украинцам придется заплатить 121,57 грн.
- филе сельди – 100 грн за 0,5 кг
- майонез (180 г) – 13,50 грн
- 1 морковь (190 г) – 1,71 грн
- 1 свекла (250 г) – 2,27 грн
- 1 луковица (170 г) – 1,66 грн
- 2 картофелины (280 г) – 2,43 грн
В целом стоимость новогоднего стола 2022 для украинской семьи из четырех человек составит 1844,74 грн – это на 8,1% дороже, чем в 2021 году.