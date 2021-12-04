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З перепелиними яйцями та філе: рецепт некласичного олів’є на Новий рік

4 Грудня 2021, 08:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З перепелиними яйцями та філе: рецепт некласичного олів’є на Новий рік

Незабаром Новий рік 2022, який у багатьох асоціюється з застіллям і великою кількістю страв, серед яких обов’язковим є салат олів’є. Класичний рецепт вже набрид, однак є безліч варіацій його приготування.

Українська шеф-кухар та переможниця кулінарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартиновська поділилася відеорецептом олів’є з перепелиними яйцями та м’ясом. Детальніше – в матеріалі.

Інгредієнти:

  • чотири філе перепілки;
  • шість перепелиних яєць;
  • 2 ст. л. домашнього майонезу;
  • 1 ст. л. каперсів;
  • 1 ст. л. нарізаних корнішонів;
  • зелена цибуля;
  • салат ромен чи айсберг (важливо, щоб у нього були щільні листочки);
  • одна відварена в мундирі картопля;
  • часник;
  • чебрець;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажити філе перепілки на сковороді з олією, часником, чебрецем. Посолити і поперчити до смаку.
  2. Каперси, корнішони та зелену цибулю змішати з майонезом. Викласти у тарілку, підготовлену для салату.
  3. Підготувати листя салату та покласти їх на вже приготовлений соус.
  4. Зверху на салат покласти розламану в мундирі картоплю, прикрасивши її яйцями, філе та зеленою цибулею.

Лайфхаки, які будуть корисні для приготування олів’є:

  • не пересмажте філе перепілок – воно має залишитися рожевим усередині;
  • використовуйте лише домашній майонез;
  • перепелині яйця варіть не більше однієї хвилини;
  • обирайте крохмалистий тип картоплі та не переварюйте його.

– Не бійтеся експериментувати і обов’язково спробуйте класичне олів’є за таким некласичним рецептом, – сказала Ольга.

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