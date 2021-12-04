Незабаром Новий рік 2022, який у багатьох асоціюється з застіллям і великою кількістю страв, серед яких обов’язковим є салат олів’є. Класичний рецепт вже набрид, однак є безліч варіацій його приготування.
Українська шеф-кухар та переможниця кулінарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартиновська поділилася відеорецептом олів’є з перепелиними яйцями та м’ясом. Детальніше – в матеріалі.
Інгредієнти:
- чотири філе перепілки;
- шість перепелиних яєць;
- 2 ст. л. домашнього майонезу;
- 1 ст. л. каперсів;
- 1 ст. л. нарізаних корнішонів;
- зелена цибуля;
- салат ромен чи айсберг (важливо, щоб у нього були щільні листочки);
- одна відварена в мундирі картопля;
- часник;
- чебрець;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Обсмажити філе перепілки на сковороді з олією, часником, чебрецем. Посолити і поперчити до смаку.
- Каперси, корнішони та зелену цибулю змішати з майонезом. Викласти у тарілку, підготовлену для салату.
- Підготувати листя салату та покласти їх на вже приготовлений соус.
- Зверху на салат покласти розламану в мундирі картоплю, прикрасивши її яйцями, філе та зеленою цибулею.
Лайфхаки, які будуть корисні для приготування олів’є:
- не пересмажте філе перепілок – воно має залишитися рожевим усередині;
- використовуйте лише домашній майонез;
- перепелині яйця варіть не більше однієї хвилини;
- обирайте крохмалистий тип картоплі та не переварюйте його.
– Не бійтеся експериментувати і обов’язково спробуйте класичне олів’є за таким некласичним рецептом, – сказала Ольга.