Незабаром Новий рік 2022, який у багатьох асоціюється з застіллям і великою кількістю страв, серед яких обов’язковим є салат олів’є. Класичний рецепт вже набрид, однак є безліч варіацій його приготування.

Українська шеф-кухар та переможниця кулінарного шоу МастерШеф 3 Ольга Мартиновська поділилася відеорецептом олів’є з перепелиними яйцями та м’ясом. Детальніше – в матеріалі.

Інгредієнти:

чотири філе перепілки;

шість перепелиних яєць;

2 ст. л. домашнього майонезу;

1 ст. л. каперсів;

1 ст. л. нарізаних корнішонів;

зелена цибуля;

салат ромен чи айсберг (важливо, щоб у нього були щільні листочки);

одна відварена в мундирі картопля;

часник;

чебрець;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Обсмажити філе перепілки на сковороді з олією, часником, чебрецем. Посолити і поперчити до смаку. Каперси, корнішони та зелену цибулю змішати з майонезом. Викласти у тарілку, підготовлену для салату. Підготувати листя салату та покласти їх на вже приготовлений соус. Зверху на салат покласти розламану в мундирі картоплю, прикрасивши її яйцями, філе та зеленою цибулею.

Лайфхаки, які будуть корисні для приготування олів’є:

не пересмажте філе перепілок – воно має залишитися рожевим усередині;

використовуйте лише домашній майонез;

перепелині яйця варіть не більше однієї хвилини;

обирайте крохмалистий тип картоплі та не переварюйте його.