2 червня відзначають важливе православне свято – Вознесіння Господнє. Його святкують на 40-й день після Великодня, і ця дата завжди припадає на четвер.

Цього дня потрібно молитися за здоров’я та благополуччя близьких людей, а також ходити до церкви. Також потрібно вітати всіх, хто вам цінний, наприклад, надіслати тематичний вірш чи картинку.

Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім у СМС, щоб ви змогли відправити всіх, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти в мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

Перепрошую всіх, кого образив я до нині!

Хай Бог простить і ваші всі помилки.

Бажаю вам у всьому благословіння

І від душі величезного везіння!

***

Вознісся він на небо,

Щоб захищати людей!

Бажаю в Вознесіння —

Вам відданих друзів,

Щоб брехня з життя вашої

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!

***

Сьогодні — Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш справжній

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!