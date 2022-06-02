2 червня відзначають важливе православне свято – Вознесіння Господнє. Його святкують на 40-й день після Великодня, і ця дата завжди припадає на четвер.
Цього дня потрібно молитися за здоров’я та благополуччя близьких людей, а також ходити до церкви. Також потрібно вітати всіх, хто вам цінний, наприклад, надіслати тематичний вірш чи картинку.
Факти ICTV підготували привітання з Вознесінням Господнім у СМС, щоб ви змогли відправити всіх, кому вважаєте за потрібне.
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти в мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
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Перепрошую всіх, кого образив я до нині!
Хай Бог простить і ваші всі помилки.
Бажаю вам у всьому благословіння
І від душі величезного везіння!
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Вознісся він на небо,
Щоб захищати людей!
Бажаю в Вознесіння —
Вам відданих друзів,
Щоб брехня з життя вашої
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!
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Сьогодні — Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш справжній
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!