2 июня отмечают важный православный праздник — Вознесение Господне. Его отмечают на 40-й день после Пасхи и эта дата всегда приходится на четверг.

В этот день принят молиться о здоровье и благополучии близких людей, а также ходить в церковь. Также нужно поздравлять всех, кто дорог, например, отправить тематический стих или картинку.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в СМС, чтобы вы смогли отправить всех, кому посчитаете нужным.

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С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю,

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпением наградит,

Путь к добру и просветлению

Будет пусть для вас открыт.



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Все мы празднуем сегодня

День и светлый, и святой.

С вознесение Господним,

Будет пусть Христос с тобой!

Сохраняя в сердце веру,

Защищая от обид,

Христиан пускай всех верных

Он от горестей хранит!



***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

***

В день Вознесения Господня

Восславим сына Божьего.

Вас поздравляю и желаю

Поверить в невозможное.

***

Пуcть Гocпoдь тебя благocлoвляет

На хорошие и добрые дела!

С Вознесением тебя я поздравляю,

Чтоб вся жизнь прекрасная была!