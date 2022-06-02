2 июня отмечают важный православный праздник — Вознесение Господне. Его отмечают на 40-й день после Пасхи и эта дата всегда приходится на четверг.
В этот день принят молиться о здоровье и благополучии близких людей, а также ходить в церковь. Также нужно поздравлять всех, кто дорог, например, отправить тематический стих или картинку.
Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в СМС, чтобы вы смогли отправить всех, кому посчитаете нужным.
***
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.
***
Все мы празднуем сегодня
День и светлый, и святой.
С вознесение Господним,
Будет пусть Христос с тобой!
Сохраняя в сердце веру,
Защищая от обид,
Христиан пускай всех верных
Он от горестей хранит!
***
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
***
В день Вознесения Господня
Восславим сына Божьего.
Вас поздравляю и желаю
Поверить в невозможное.
***
Пуcть Гocпoдь тебя благocлoвляет
На хорошие и добрые дела!
С Вознесением тебя я поздравляю,
Чтоб вся жизнь прекрасная была!