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Пусть в душе сияет счастье! Поздравления с Вознесением Господним в СМС

2 июня 2022, 06:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть в душе сияет счастье! Поздравления с Вознесением Господним в СМС

2 июня отмечают важный православный праздник — Вознесение Господне. Его отмечают на 40-й день после Пасхи и эта дата всегда приходится на четверг.

В этот день принят молиться о здоровье и благополучии близких людей, а также ходить в церковь. Также нужно поздравлять всех, кто дорог, например, отправить тематический стих или картинку.

Факты ICTV подготовили поздравления с Вознесением Господним в СМС, чтобы вы смогли отправить всех, кому посчитаете нужным.

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***

С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.

***

Все мы празднуем сегодня
День и светлый, и святой.
С вознесение Господним,
Будет пусть Христос с тобой!

Сохраняя в сердце веру,
Защищая от обид,
Христиан пускай всех верных
Он от горестей хранит!

***

С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!

***

В день Вознесения Господня
Восславим сына Божьего.
Вас поздравляю и желаю
Поверить в невозможное.

***

Пуcть Гocпoдь тебя благocлoвляет
На хорошие и добрые дела!
С Вознесением тебя я поздравляю,
Чтоб вся жизнь прекрасная была!

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Теги
Вознесіння Господнє, Привітання
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