4 червня православні віряни відзначають важливе церковне свято, яке належить до числа двунадесятих – Трійцю. Щороку дата святкування відрізняється, оскільки залежить від Великодня і встановлюється на 50-ий день після нього.

Саме свято встановлено на честь зішестя на апостолів Святого Духа, а тому має велике значення в церковному календарі. Факти ICTV підготували привітання з Трійцею 2023 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважатимете за потрібне.

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З Трійцею вас святою!

Нехай у домі вашому панує любов і спокій.

Щоб зберігали вас святі,

Щоб цінували вас рідні.

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З Трійцею тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Зеленню наповнюй дім

І завжди радій у нім!

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На Трійцю любові бажаємо,

Здоров’я міцного навік!

І довго жити лиха не знавши,

І продовжуючи брати розбіг!

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У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

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Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!