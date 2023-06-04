4 червня православні віряни відзначають важливе церковне свято, яке належить до числа двунадесятих – Трійцю. Щороку дата святкування відрізняється, оскільки залежить від Великодня і встановлюється на 50-ий день після нього.
Саме свято встановлено на честь зішестя на апостолів Святого Духа, а тому має велике значення в церковному календарі. Факти ICTV підготували привітання з Трійцею 2023 у СМС, щоб ви змогли надіслати їх усім, кому вважатимете за потрібне.
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З Трійцею вас святою!
Нехай у домі вашому панує любов і спокій.
Щоб зберігали вас святі,
Щоб цінували вас рідні.
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З Трійцею тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Зеленню наповнюй дім
І завжди радій у нім!
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На Трійцю любові бажаємо,
Здоров’я міцного навік!
І довго жити лиха не знавши,
І продовжуючи брати розбіг!
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У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
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Трійця славна вже пришла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!