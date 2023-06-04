4 июня православные верующие отмечают важный церковный праздник, который входит в число двунадесятых — Троицу. Ежегодно дата празднования отличается, поскольку зависит от Пасхи и устанавливается на 50-ый день после нее.

Сам праздник установлен в честь сошествия на апостолов Святого Духа, а потому имеет большое значение в церковном календаре. Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

***

С Троицей вас святой!

Пусть в доме вашем царит любовь и покой.

Чтобы хранили вас святые,

Чтобы ценили вас родные.

Со Святой Троицей!

Пусть сердце успокоится,

Добро пусть прибавляется

И все мечты сбываются!

***

Пусть Господь хранит семью

И от зла оберегает.

В этот теплый летний день

Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут

Все обиды и сомненья,

В дом придут тепло, уют.

Счастья, радости, везенья!



***

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.



***

Поздравляю с Троицей!

Света и добра,

Счастья и здоровья

Пожелаю я,

Бог пусть помогает

Всей вашей семье,

Вам любви желаю

И мира на земле!

***

С Троицей вас поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть, простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

