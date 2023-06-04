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Пусть в доме вашем царит любовь и покой! Поздравления с Троицей 2023 в СМС

4 июня 2023, 07:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Троица, природа, лето
Источник: Pexels

4 июня православные верующие отмечают важный церковный праздник, который входит в число двунадесятых — Троицу. Ежегодно дата празднования отличается, поскольку зависит от Пасхи и устанавливается на 50-ый день после нее.

Сам праздник установлен в честь сошествия на апостолов Святого Духа, а потому имеет большое значение в церковном календаре. Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей 2023 в СМС, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

***

С Троицей вас святой!
Пусть в доме вашем царит любовь и покой.
Чтобы хранили вас святые,
Чтобы ценили вас родные.

Со Святой Троицей!
Пусть сердце успокоится,
Добро пусть прибавляется
И все мечты сбываются!

***

Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!

***

С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

***

Поздравляю с Троицей!
Света и добра,
Счастья и здоровья
Пожелаю я,
Бог пусть помогает
Всей вашей семье,
Вам любви желаю
И мира на земле!

***

С Троицей вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть, простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!

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