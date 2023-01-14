14 січня святкують День ангела Василя. Покровителем імені є святитель Василь Великий, пам’ять якого церква вшановує саме в цю дату. На цей день також припадає Старий Новий рік.

Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх із іменинами. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Василя у листівках, СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Василя у листівках

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Привітання з Днем ангела Василя у СМС

***

У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

***

Зі святом ми тебе, Василю,

Вітаємо сердечно,

Щастя, радості та сили!

Цінуємо безкінечно!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

В День ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Значення імені Василь

Василь – доволі популярне ім’я, яке має давньогрецьке коріння і в перекладі означає царський.

Зазвичай власник цього імені є спокійною людиною, він не квапить події, але може бути наполегливим.

Найчастіше Василь – лідер компанії, хоч і негласний, але рішення завжди за ним. Незважаючи на успіх, він спокійно до нього ставиться. Працьовитий і кмітливий.

Можливо, Василь – не ідеальний чоловік, проте він піклується про добробут своєї сім’ї. Часто пропадає на роботі і з друзями, але є дбайливим батьком.