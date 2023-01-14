Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Нехай тебе оберігає Бог! Привітання з Днем ангела Василя та значення імені

14 Січня 2023, 08:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День ангела

14 січня святкують День ангела Василя. Покровителем імені є святитель Василь Великий, пам’ять якого церква вшановує саме в цю дату. На цей день також припадає Старий Новий рік.

Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх із іменинами. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Василя у листівках, СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з Днем ангела Василя у листівках

З днем ангела Василя

Зараз дивляться

З днем ангела Василія

З днем ангела ВасиліяЗ днем ангела Василія

З днем ангела Василія

Привітання з Днем ангела Василя у СМС

***

У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!

***

Зі святом ми тебе, Василю,
Вітаємо сердечно,
Щастя, радості та сили!
Цінуємо безкінечно!

***

Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!

***

В День ангела, Василю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

Значення імені Василь

Василь – доволі популярне ім’я, яке має давньогрецьке коріння і в перекладі означає царський.

Зазвичай власник цього імені є спокійною людиною, він не квапить події, але може бути наполегливим.

Найчастіше Василь – лідер компанії, хоч і негласний, але рішення завжди за ним. Незважаючи на успіх, він спокійно до нього ставиться. Працьовитий і кмітливий.

Можливо, Василь – не ідеальний чоловік, проте він піклується про добробут своєї сім’ї. Часто пропадає на роботі і з друзями, але є дбайливим батьком.

Читайте також:
Нехай тебе оберігає Бог! Привітання з Днем ангела Василя та значення іменіЧас зустрічати Христа і пірнати в ополонку: церковний календар на січень 2023

Теги
іменини Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь