14 січня святкують День ангела Василя. Покровителем імені є святитель Василь Великий, пам’ять якого церква вшановує саме в цю дату. На цей день також припадає Старий Новий рік.
Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх із іменинами. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Василя у листівках, СМС, а також розкрили значення імені.
Привітання з Днем ангела Василя у листівках
Привітання з Днем ангела Василя у СМС
***
У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!
***
Зі святом ми тебе, Василю,
Вітаємо сердечно,
Щастя, радості та сили!
Цінуємо безкінечно!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Василь, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям, й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
В День ангела, Василю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Значення імені Василь
Василь – доволі популярне ім’я, яке має давньогрецьке коріння і в перекладі означає царський.
Зазвичай власник цього імені є спокійною людиною, він не квапить події, але може бути наполегливим.
Найчастіше Василь – лідер компанії, хоч і негласний, але рішення завжди за ним. Незважаючи на успіх, він спокійно до нього ставиться. Працьовитий і кмітливий.
Можливо, Василь – не ідеальний чоловік, проте він піклується про добробут своєї сім’ї. Часто пропадає на роботі і з друзями, але є дбайливим батьком.