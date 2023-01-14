14 января отмечают День ангела Василия. Покровителем имени является святитель Василий Великий, память которого церковь чтит именно в эту дату. На этот день также приходится Старый Новый год.

Если в вашем окружении есть носители этого имени, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Василия в открытках, СМС, а также детальнее раскрыли значение имени.

Поздравления с Днем ангела Василия в открытках

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Поздравления с Днем ангела Василия в СМС

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

***

Василий, тебе большой привет

И поздравленья с именинами.

Желаю много-много лет

Прожить с людьми, тобой любимыми.

Желаю солнца и тепла,

Прекрасных дней и лет счастливых.

Чтоб жизнь тебе преподнесла

Минут и ярких, и красивых.

***

Василий, хочу я в именины

Тебе удачи пожелать.

Чтоб настоящим быть мужчиной –

Им нужно постараться стать!

Так вот, побед тебе желаю,

И не бояться неудач!

Ведь неудачи – закаляют

В решеньи жизненных задач!

***

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

В банке счет пусть возрастет,

Счастье в дверь твою войдет,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости.

***

Василий, желаю счастья,

И жизни без забот,

В огне волшебной страсти

Вариться круглый год,

Желаю вдохновенья,

Совсем не унывать,

Огромного везенья,

И вовсе не страдать!

Значение имени Василий

Василий — довольно популярное имя, которое имеет древнегреческие корни и в переводе означает царственный.

Обычно обладатель этого имени — спокойный человек, он не торопит события, но может быть настойчивым.

Зачастую Василий — лидер компании, хоть и негласный, но решение всегда за ним. Несмотря на полученный успех, он спокойно к нему относится. Трудолюбивый и с хорошей смекалкой.

Возможно, Василий — не идеальный муж, однако он заботиться о благосостоянии своей семьи. Часто пропадает на работе и с друзьями, но заботливый отец.