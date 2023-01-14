14 января отмечают День ангела Василия. Покровителем имени является святитель Василий Великий, память которого церковь чтит именно в эту дату. На этот день также приходится Старый Новый год.
Если в вашем окружении есть носители этого имени, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Василия в открытках, СМС, а также детальнее раскрыли значение имени.
Поздравления с Днем ангела Василия в открытках
Поздравления с Днем ангела Василия в СМС
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Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
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Василий, тебе большой привет
И поздравленья с именинами.
Желаю много-много лет
Прожить с людьми, тобой любимыми.
Желаю солнца и тепла,
Прекрасных дней и лет счастливых.
Чтоб жизнь тебе преподнесла
Минут и ярких, и красивых.
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Василий, хочу я в именины
Тебе удачи пожелать.
Чтоб настоящим быть мужчиной –
Им нужно постараться стать!
Так вот, побед тебе желаю,
И не бояться неудач!
Ведь неудачи – закаляют
В решеньи жизненных задач!
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Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счет пусть возрастет,
Счастье в дверь твою войдет,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости.
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Василий, желаю счастья,
И жизни без забот,
В огне волшебной страсти
Вариться круглый год,
Желаю вдохновенья,
Совсем не унывать,
Огромного везенья,
И вовсе не страдать!
Значение имени Василий
Василий — довольно популярное имя, которое имеет древнегреческие корни и в переводе означает царственный.
Обычно обладатель этого имени — спокойный человек, он не торопит события, но может быть настойчивым.
Зачастую Василий — лидер компании, хоть и негласный, но решение всегда за ним. Несмотря на полученный успех, он спокойно к нему относится. Трудолюбивый и с хорошей смекалкой.
Возможно, Василий — не идеальный муж, однако он заботиться о благосостоянии своей семьи. Часто пропадает на работе и с друзьями, но заботливый отец.