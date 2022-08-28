28 серпня в Україні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.
Свято приносить благу звістку про возз’єднання Діви Марії з Ісусом на небесах. Цього дня віряни йдуть на службу до церкви, святять хліб, ягоди та мед, який вдалося зібрати за цей теплий сезон як урожай.
Саме час у це велике свято привітати своїх друзів та близьких.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Успінням Богородиці у СМС, які порадують теплим словом та нагадають про традицію наших предків.
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Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
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Нехай ангели небесні нам любов несуть,
Небесною молитвою від Сатани врятують,
Моли Діву Марію про здоров’я і щастя,
Вона прожене всі напасті!
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Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,
Її Успіння сьогодні згадуємо.
Вам щиро бажаємо миру та щастя,
Хай незгоди покинуть вас назавжди!
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Миру, легкості і всіх земних благ,
І гармонії твоїй душі,
З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,
Щоб судилося збутися мріям твоїм!
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Серпень добігає кінця – саме час поглянути на вересень, який принесе величезну кількість свят. Приміром, вже 21 числа віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а потім – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.