28 серпня в Україні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

Свято приносить благу звістку про возз’єднання Діви Марії з Ісусом на небесах. Цього дня віряни йдуть на службу до церкви, святять хліб, ягоди та мед, який вдалося зібрати за цей теплий сезон як урожай.

Саме час у це велике свято привітати своїх друзів та близьких.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Успінням Богородиці у СМС, які порадують теплим словом та нагадають про традицію наших предків.

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Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Нехай ангели небесні нам любов несуть,

Небесною молитвою від Сатани врятують,

Моли Діву Марію про здоров’я і щастя,

Вона прожене всі напасті!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

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Пресвяту Богородицю ми вшановуємо,

Її Успіння сьогодні згадуємо.

Вам щиро бажаємо миру та щастя,

Хай незгоди покинуть вас назавжди!

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Миру, легкості і всіх земних благ,

І гармонії твоїй душі,

З Успінням Пресвятої Богородиці тебе,

Щоб судилося збутися мріям твоїм!

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Серпень добігає кінця – саме час поглянути на вересень, який принесе величезну кількість свят. Приміром, вже 21 числа віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а потім – Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.