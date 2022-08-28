28 августа в Украине верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник приносит благую весть о воссоединении Девы Марии с Иисусом на небесах. В этот день верующие идут на службу в церковь, святят хлеб, ягоды и мед, который удалось собрать за этот теплый сезон в качестве урожая.
Самое время в этот большой праздник поздравить своих друзей и близких.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Успением Богородицы в СМС, которые порадуют теплым словом и напомнят о традиции наших предков.
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В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
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Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми.
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
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Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая,
Текла без всяческих забот!
Желаю мира, благ и света,
Любви и сказочных чудес!
Пускай всегда хранит всё это
Господь Всевидящий с небес!
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Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!
Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!
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Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
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Август подходит к концу — самое время взглянуть на сентябрь, который принесет огромное количество праздников. К примеру, уже 21 числа верующие будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.