28 августа в Украине верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник приносит благую весть о воссоединении Девы Марии с Иисусом на небесах. В этот день верующие идут на службу в церковь, святят хлеб, ягоды и мед, который удалось собрать за этот теплый сезон в качестве урожая.

Самое время в этот большой праздник поздравить своих друзей и близких.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Успением Богородицы в СМС, которые порадуют теплым словом и напомнят о традиции наших предков.

***

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми.

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

***

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая,

Текла без всяческих забот!

Желаю мира, благ и света,

Любви и сказочных чудес!

Пускай всегда хранит всё это

Господь Всевидящий с небес!

***

Я желаю в праздник святой

Много счастья и в душах тепла,

Пусть наполнится мир добротой,

Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,

И сердца, непременно, зальет

Только чистой и светлой любовью!

***

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

***

Август подходит к концу — самое время взглянуть на сентябрь, который принесет огромное количество праздников. К примеру, уже 21 числа верующие будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы, а после — Воздвижение Честного Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.