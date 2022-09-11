11 вересня в Україні святкують День танкіста. Це професійне свято військових у певних військах.

Цього року як ніколи важливо привітати їх та підтримати бойовий дух, оскільки вони захищають нашу країну від російських окупантів. Їхнє завдання дуже важливе – захоплення та утримання зайнятих районів, рубежів, позицій, відображення ударів противника, прорив оборони тощо.

Факти ICTV підготували привітання з Днем танкіста 2022 в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем танкіста 2022 у листівках

Привітання з Днем танкіста 2022 у СМС

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У день танкіста

Бажаю я тобі

Завжди бути в думках чистим –

І в житті, і в боротьбі!

Будь-яку невдачу

З посмішкою обходити,

Стати краще, стати багатшими,

І життя щасливо прожити!



***

Вам бажаю в день танкіста

Бути щасливим, мислити чисто,

Легкої служби без проблем,

Вірної дружби, щастя всім!



***

У День танкіста дуже важливо

Пам’ятати головні слова:

Хоч у танка немає душі

У нього є голова.

Якщо з танком не вміти

Вірно управлятися,

Він не зможе зі своєю

Місією справлятися.

Я бажаю всім танкістам

Сил, бажання навчатися,

Щоб з технікою на ти

Без питань звертатися.

***

Танки – справа не проста,

З танками жартувати не можна.

А сьогодні вітаємо

З Днем танкіста ми тебе!

Побажання, як зазвичай,

Здоров’я, щастя і любові.

Самопочуття відмінного,

Вітання приймай.

***

Танки грязі не бояться –

Всім давно відомий факт.

Танка варто бояться –

Це знає кожен ворог!

З Днем танкіста вітаю

Всіх, хто з танками на ти.

Довгих років я вам бажаю,

Нехай усі збудуться мрії!