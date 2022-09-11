11 вересня в Україні святкують День танкіста. Це професійне свято військових у певних військах.
Цього року як ніколи важливо привітати їх та підтримати бойовий дух, оскільки вони захищають нашу країну від російських окупантів. Їхнє завдання дуже важливе – захоплення та утримання зайнятих районів, рубежів, позицій, відображення ударів противника, прорив оборони тощо.
Факти ICTV підготували привітання з Днем танкіста 2022 в листівках і СМС.
Привітання з Днем танкіста 2022 у листівках
Привітання з Днем танкіста 2022 у СМС
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У день танкіста
Бажаю я тобі
Завжди бути в думках чистим –
І в житті, і в боротьбі!
Будь-яку невдачу
З посмішкою обходити,
Стати краще, стати багатшими,
І життя щасливо прожити!
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Вам бажаю в день танкіста
Бути щасливим, мислити чисто,
Легкої служби без проблем,
Вірної дружби, щастя всім!
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У День танкіста дуже важливо
Пам’ятати головні слова:
Хоч у танка немає душі
У нього є голова.
Якщо з танком не вміти
Вірно управлятися,
Він не зможе зі своєю
Місією справлятися.
Я бажаю всім танкістам
Сил, бажання навчатися,
Щоб з технікою на ти
Без питань звертатися.
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Танки – справа не проста,
З танками жартувати не можна.
А сьогодні вітаємо
З Днем танкіста ми тебе!
Побажання, як зазвичай,
Здоров’я, щастя і любові.
Самопочуття відмінного,
Вітання приймай.
***
Танки грязі не бояться –
Всім давно відомий факт.
Танка варто бояться –
Це знає кожен ворог!
З Днем танкіста вітаю
Всіх, хто з танками на ти.
Довгих років я вам бажаю,
Нехай усі збудуться мрії!