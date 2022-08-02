У вересні 2022 року українці святкуватимуть багато професійних свят, у тому числі й День знань – 1 числа. У перший місяць осені є й кілька важливих церковних дат, проте державних – ні.
У вересні також святкуються і міжнародні свята, такі як День миру, День перекладача чи День демократії.
Календар свят на вересень 2022 — список
- 1 вересня – День знань
- 2 вересня – День нотаріату
- 4 вересня – День підприємця
- 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка
- 10 вересня – День фізкультури та спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам
- 11 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста
- 13 вересня – День програміста
- 15 вересня – Міжнародний день демократії
- 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День рятувальника
- 18 вересня – День працівника лісу
- 20 вересня – День рекрутера
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, День HR-менеджера, Міжнародний день миру
- 22 вересня – День партизанської слави
- 25 вересня – День машинобудівника
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього, День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників
- 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек
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