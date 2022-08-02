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День знань та Різдво Пресвятої Богородиці: які свята українці відзначать у вересні 2022

2 Серпня 2022, 16:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День знань та Різдво Пресвятої Богородиці: які свята українці відзначать у вересні 2022
Джерело: Pexels

У вересні 2022 року українці святкуватимуть багато професійних свят, у тому числі й День знань – 1 числа. У перший місяць осені є й кілька важливих церковних дат, проте державних – ні.

У вересні також святкуються і міжнародні свята, такі як День миру, День перекладача чи День демократії.

Календар свят на вересень 2022 — список

  • 1 вересня – День знань
  • 2 вересня – День нотаріату
  • 4 вересня – День підприємця
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка
  • 10 вересня – День фізкультури та спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам
  • 11 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста
  • 13 вересня – День програміста
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару
  • 17 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День рятувальника
  • 18 вересня – День працівника лісу
  • 20 вересня – День рекрутера
  • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, День HR-менеджера, Міжнародний день миру
  • 22 вересня – День партизанської слави
  • 25 вересня – День машинобудівника
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього, День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників
  • 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек
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