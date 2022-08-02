У вересні 2022 року українці святкуватимуть багато професійних свят, у тому числі й День знань – 1 числа. У перший місяць осені є й кілька важливих церковних дат, проте державних – ні.

У вересні також святкуються і міжнародні свята, такі як День миру, День перекладача чи День демократії.

Календар свят на вересень 2022 — список

1 вересня – День знань

2 вересня – День нотаріату

4 вересня – День підприємця

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка

10 вересня – День фізкультури та спорту, День українського кіно, Всесвітній день запобігання самогубствам

11 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста

13 вересня – День програміста

15 вересня – Міжнародний день демократії

16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День рятувальника

18 вересня – День працівника лісу

20 вересня – День рекрутера

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці , День HR-менеджера, Міжнародний день миру

, День HR-менеджера, Міжнародний день миру 22 вересня – День партизанської слави

25 вересня – День машинобудівника

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього , День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників

, День туризму, День вихователя та всіх дошкільних працівників 30 вересня – День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек