11 сентября в Украине празднуют День танкиста. Это профессиональных праздник военных в определенных войсках.

В этом году как никогда важно поздравить их и поддержать боевой дух, поскольку они защищают нашу страну от российских оккупантов. Их задача очень важна — захват и удержание занятых районов, рубежей, позиций, отражение ударов противника, прорыв обороны и другое.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем танкиста 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем танкиста 2022 в открытках

Поздравления с Днем танкиста 2022 в СМС

***

Мы поздравляем с Днем танкиста.

Пусть будет небо мирным, чистым.

За вашу храбрость вам поклоны,

Почет и звезды на погонах.

Пусть весь народ вас уважает,

И пусть родные понимают.

Желаем мирно жить везде,

И быть всегда на высоте!

***

Танкисты, пусть вы ростом не высоки,

Зато машины ваши все в броне.

Освоили в рекордные их сроки,

С задачами справляетесь вполне.

Сегодня, в День танкиста, за успехи

И вашу службу поднимаю тост.

Для гусениц канавы не помехи,

Пусть будет танк и в управленьи прост.

***

Пожелаю в День танкиста

Быть счастливым,

Мыслить чисто!

Легкой службы,

Без проблем!

Верной дружбы,

Счастья всем!

***

Чтоб были строгими границы

Тебе, танкист, в ночи не спится.

Несешь ты службу, постовой,

Прикрытый твердою броней.

Пусть будет служба не напрасна,

Хотя бывает и опасна,

И выйдешь в этот День танкиста

Ты невредим из зоны риска!

***

С праздником тебя, танкист!

Будь душой и сердцем чист.

Мужества тебе и сил,

Чтоб здоров и крепок был.

Чтоб не дрогнула рука,

Чтоб судьба была легка,

Чтоб усталости не знал,

Чтоб награды получал!

