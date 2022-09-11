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Пусть будет небо мирным, чистым! Поздравления с Днем танкиста 2022

11 сентября 2022, 07:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть будет небо мирным, чистым! Поздравления с Днем танкиста 2022

11 сентября в Украине празднуют День танкиста. Это профессиональных праздник военных в определенных войсках.

В этом году как никогда важно поздравить их и поддержать боевой дух, поскольку они защищают нашу страну от российских оккупантов. Их задача очень важна —  захват и удержание занятых районов, рубежей, позиций, отражение ударов противника, прорыв обороны и другое.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем танкиста 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем танкиста 2022 в открытках

День танкиста День танкиста День танкиста День танкиста День танкиста

Поздравления с Днем танкиста 2022 в СМС

***

Мы поздравляем с Днем танкиста.
Пусть будет небо мирным, чистым.
За вашу храбрость вам поклоны,
Почет и звезды на погонах.

Пусть весь народ вас уважает,
И пусть родные понимают.
Желаем мирно жить везде,
И быть всегда на высоте!

***

Танкисты, пусть вы ростом не высоки,
Зато машины ваши все в броне.
Освоили в рекордные их сроки,
С задачами справляетесь вполне.

Сегодня, в День танкиста, за успехи
И вашу службу поднимаю тост.
Для гусениц канавы не помехи,
Пусть будет танк и в управленьи прост.

***

Пожелаю в День танкиста
Быть счастливым,
Мыслить чисто!
Легкой службы,
Без проблем!
Верной дружбы,
Счастья всем!

***

Чтоб были строгими границы
Тебе, танкист, в ночи не спится.
Несешь ты службу, постовой,
Прикрытый твердою броней.
Пусть будет служба не напрасна,
Хотя бывает и опасна,
И выйдешь в этот День танкиста
Ты невредим из зоны риска!

***

С праздником тебя, танкист!
Будь душой и сердцем чист.
Мужества тебе и сил,
Чтоб здоров и крепок был.

Чтоб не дрогнула рука,
Чтоб судьба была легка,
Чтоб усталости не знал,
Чтоб награды получал!

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