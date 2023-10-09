На понеділок, 9 жовтня 2023 року, в Україні припадає День рієлтора і Всесвітній день пошти.

Які свята відзначають 9 жовтня 2023 року в Україні, про прикмети і заборони та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке церковне свято 9 жовтня 2023

На понеділок припадає День апостола Якова Алфієвого. Історія свідчить, що до того як стати учнем Ісуса, Яків був митарем. І хоча подробиць про життя святого практично немає, він присвятив своє життя поширенню віри в Юдеї та Едесі.

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Який сьогодні день в Україні

9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора. Свято бере свій початок у нашій країні з 1999 року, і присвячене всім тим, хто допомагає вирішити питання з пошуком нерухомості у важкі часи.

Також Всесвітній день пошти був заснований 1969 року. Його суть – у просуванні поліпшень роботи поштових сервісів і обслуговування, а також нагадати про важливість цієї сфери в житті людей і розвитку загалом.

Хто святкує День ангела 9 жовтня 2023

Іменини цього дня відзначають володарі таких імен:

Олександр, Панас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян, Іван, Микола, Тихон.

Що не можна робити 9 жовтня 2023

На День апостола Якова Алфієвого заборонена важка фізична робота. Тим паче, що всі роботи на городі або в саду мають добігати кінця – це стосується і підготовок до зими.

Також на 9 жовтня заборонено пити холодну воду, голосно сміятися або розмовляти.

З’ясування стосунків із близькими краще перенести на інший день – негативні думки не повинні забивати голову в цей період.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено просити заступництва у Якова через молитви. Варто просити щастя для всієї сім’ї та дому, і щоб хвороба оминула ваше родинне вогнище.

Народні прикмети на 9 жовтня 2023