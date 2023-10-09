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Короли недвижимости: поздравления с Днем риелтора 2023 в открытках

9 октября 2023, 06:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Рієлтор
Источник: Unsplash

День риелтора в Украине ежегодно отмечается 9 октября. В 2023 году профессиональный праздник приходится на понедельник.

В этот день нужно сказать спасибо тем, кто знает все о недвижимости и ее аренде, понимает пожелания людей для уютного уголка и посоветует наилучший вариант из доступных. Работа требует умения в коммуникациях, выдержку и желание помочь другим. Тем более, в условиях войны вопрос о жилье стоит очень остро.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем риелтора 2023 в открытках, которые принесут радость и поднимут настроение близким. Теплые слова покажут всю вашу заботу.

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День ріелтора

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День ріелтора

Привітання з Днем ріелтора 2023

День ріелтора

Картинки з Днем ріелтора

День ріелтора

День ріелтора 2023 — листівки

Известно, что День риелтора берет свое начало с 1999 года на Первом всеукраинском съезде риэлторов.

Октябрь пролетит незаметно — впереди нас ждет ноябрь, который принесет огромное количество праздников. Будет много важных дат — многих знакомых придется поздравить с их профессиональными праздниками. Чтобы не упустить шанс порадовать теплыми словами, можно ознакомиться с полным календарем праздников ноября 2023 можно на Фактах ICTV.

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