На понедельник, 9 октября 2023 года, в Украине приходится День риелтора и Всемирный день почты.

Какие праздники отмечают 9 октября 2023 года в Украине, о приметах и запретах и у кого именины — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой церковный праздник 9 октября 2023 года

На понедельник приходится День апостола Иакова Алфиевого. История гласит, что до того как стать учеником Иисуса, Иаков был мытарем. И хотя подробностей о жизни святого практически нет, он посвятил свою жизнь распространению веры в Иудее и Эдессе.

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Какой сегодня день в Украине

9 октября в Украине отмечается День риелтора. Праздник берет свое начало в нашей стране с 1999 году, и посвящен всем тем, кто помогает решить вопросы с поиском недвижимости в трудные времена.

Также Всемирный день почты был основан в 1969 году. Его суть — в продвижении улучшений работы почтовых сервисов и обслуживания, а также напомнить о важности этой сферы в жизни людей и развитии в целом.

Кто празднует День ангела 9 октября 2023 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен:

Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Что нельзя делать 9 октября 2023 года

На День апостола Иакова Алфиевого запрещена тяжелая физическая работа. Тем более, что все работы на огороде или в саду должны подходить к концу — это касается и подготовок к зиме.

Также на 9 октября запрещено пить холодную воду, громко смеяться или разговаривать.

Выяснения отношений с близкими лучше перенести на другой день — негативные мысли не должны забивать голову в этот период.

Что можно делать сегодня

В этот день принято просить заступничества у Иакова через молитвы. Стоит просить счастья для всей семьи и дома, и чтобы болезнь обходима ваш семейный очаг.

Народные приметы на 9 октября 2023 года