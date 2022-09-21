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Наймістичніше свято: коли Геловін 2022

21 Вересня 2022, 19:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Наймістичніше свято: коли Геловін 2022
Джерело: Pexels

Щорічно наприкінці другого місяця осені святкують наймістичніше міжнародне свято – Геловін. В Україну воно прийшло відносно нещодавно, проте встигло прижитися.

Щороку дата святкування незмінна. Геловін 2022 відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Цього року він припадає із понеділка на вівторок.

Саме свято походить від традицій древніх кельтів Ірландії та Шотландії, історія якого розпочалася на території сучасних Великої Британії та Північної Ірландії.

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Дата святкування обрана невипадково, оскільки кельти ділили рік на дві половини. Перша – добра і світла з травня по жовтень, друга холодна, яка символізує зло і темряву – з листопада по квітень.

Геловін багатий на традиції та різноманітні обряди. Головний символ містичного свята – світильник Джек. Це гарбуз із вирізаною гримасою та свічкою всередині. Він символізує душу, яку не прийняли ні до раю, ні до пекла.

На Геловін прийнято вбиратися в різні вбрання, найчастіше обирають персонажів зі страшних фільмів. Так, у США ходять по будинках і випрошують цукерки, а в Японії влаштовують парадні ходи.

В Україні зазвичай організовували вечірки, проте повномасштабна війна внесла свої корективи на все.

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