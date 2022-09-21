Ежегодно в конце второго месяца осени празднуют самый мистический международный праздник — Хэллоуин. В Украину он пришел относительно недавно, однако успел прижиться.

Каждый год дата празднования неизменна. Хэллоуин 2022 отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году он приходится с понедельника на вторник.

Сам праздник восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии.

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Дата празднования выбрана неслучайно, поскольку кельты делили год на две половины. Первая — добрая и светлая с мая по октябрь, вторая холодная, символизирующая зло и тьму — с ноября по апрель.

Хэллоуин богат на традиции и разнообразные обряды. Главный символ мистического праздника — светильник Джек. Это тыква с вырезанной гримасой и свечой внутри. Он символизирует душу, которую не приняли ни в рай, ни в ад.

На Хэллоуин принято наряжаться в различные наряды, зачастую выбирают персонажей из страшных фильмов. Так, в США ходят по домам и выпрашивают конфеты, а в Японии устраивают парадные шествия.

В Украине обычно организовывали вечеринки, однако полномасштабная война внесла свои коррективы во все.