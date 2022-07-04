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Три Спаси та Преображення Господнє: які церковні свята відзначатимуть українці в серпні

4 Липня 2022, 17:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Три Спаси та Преображення Господнє: які церковні свята відзначатимуть українці в серпні
Джерело: Pexels

Церковний календар на серпень 2022 року налічує багато великих релігійних свят. В останній місяць літа віряни відзначатимуть День Бориса та Гліба, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

Є в серпні й інші релігійні свята, наприклад, вшанування святих. Також відзначають Спас – медовий, яблучний, горіховий.

Список церковних свят у серпні 2022:

  • 2 серпня – Ільїн день;
  • 4 серпня – День Святої Марії Магдалини;
  • 5 серпня – святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері;
  • 6 серпня – День Бориса та Гліба;
  • 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Богородиці;
  • 8 серпня – священномученика Єрмолая і тих, що з ним, і першомучениці Параскеви;
  • 9 серпня – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеимона;
  • 13 серпня – змови на Успенський пост;
  • 14 серпня – Початок Успенського посту. Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього;
  • 17 серпня – святих семи отроків Ефейських;
  • 19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас;
  • 26 серпня – святкування на честь ікони Божої Матері Пом’якшення злих сердець. Преподобного Максима;
  • 27 серпня – Медовий Спас;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Горіховий Спас, перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської;
  • 30 серпня – преподобного Аліпія, іконописця Печерського. Печерська ікона Божої Матері.
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