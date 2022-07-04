Церковний календар на серпень 2022 року налічує багато великих релігійних свят. В останній місяць літа віряни відзначатимуть День Бориса та Гліба, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
Є в серпні й інші релігійні свята, наприклад, вшанування святих. Також відзначають Спас – медовий, яблучний, горіховий.
Список церковних свят у серпні 2022:
- 2 серпня – Ільїн день;
- 4 серпня – День Святої Марії Магдалини;
- 5 серпня – святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері;
- 6 серпня – День Бориса та Гліба;
- 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Богородиці;
- 8 серпня – священномученика Єрмолая і тих, що з ним, і першомучениці Параскеви;
- 9 серпня – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеимона;
- 13 серпня – змови на Успенський пост;
- 14 серпня – Початок Успенського посту. Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього;
- 17 серпня – святих семи отроків Ефейських;
- 19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас;
- 26 серпня – святкування на честь ікони Божої Матері Пом’якшення злих сердець. Преподобного Максима;
- 27 серпня – Медовий Спас;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Горіховий Спас, перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської;
- 30 серпня – преподобного Аліпія, іконописця Печерського. Печерська ікона Божої Матері.
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