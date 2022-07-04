Церковний календар на серпень 2022 року налічує багато великих релігійних свят. В останній місяць літа віряни відзначатимуть День Бориса та Гліба, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

Є в серпні й інші релігійні свята, наприклад, вшанування святих. Також відзначають Спас – медовий, яблучний, горіховий.

Список церковних свят у серпні 2022:

2 серпня – Ільїн день;

4 серпня – День Святої Марії Магдалини;

5 серпня – святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері;

6 серпня – День Бориса та Гліба;

7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Богородиці;

8 серпня – священномученика Єрмолая і тих, що з ним, і першомучениці Параскеви;

9 серпня – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеимона;

13 серпня – змови на Успенський пост;

14 серпня – Початок Успенського посту. Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього;

Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього; 17 серпня – святих семи отроків Ефейських;

19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас;

26 серпня – святкування на честь ікони Божої Матері Пом’якшення злих сердець. Преподобного Максима;

27 серпня – Медовий Спас;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Горіховий Спас , перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської;

, перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Святкування на честь ікони Божої Матері Феодорівської; 30 серпня – преподобного Аліпія, іконописця Печерського. Печерська ікона Божої Матері.