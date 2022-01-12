Всесвітній День доньки – свято любові, тепла і турботи – відзначають 12 січня. Це чудовий привід привітати своїх доньок зі святом і приділити їм трохи більше уваги, ніж зазвичай.

Свято покликане підкреслити важливість дівчаток для сім’ї. Також воно зберігає теплі стосунки вже дорослих дівчат і їхніх матусь.

Цього дня особливо звертають увагу на труднощі виховання майбутніх жінок, складності взаємин в сім’ї та інші подібні проблеми. У родині ж заведено збиратися за столом на святкову вечерю.

День доньки нині став органічним доповненням до низки сімейних свят – Дня батька, Дня матері, Дня брата і сестри тощо.

Факти ICTV зібрали найніжніші та найоригінальніші картинки, якими можна порадувати улюблених дочок у це миле квітневе свято.

Церковний календар на січень 2022

Церковний календар на січень 2022 року рясніє святами та важливими подіями для вірян. Вже 13 січня українці святкуватимуть Щедрий вечір, а 19 січня вирушать стрибати в ополонку. Така традиція склалася у нас на Водохреще. Також у січні вшановуватимуть багатьох святих.