Міжнародний день доньки в Україні відзначають щорічно 25 квітня. Свято 2023 року припадає на вівторок.

Примітно, що всесвітній День доньки святкують 12 січня. І хоча саме свято не найпопулярніше, воно несе любов і тепло. 25 квітня саме час показати всю свою турботу і почуття близьким і членам сім’ї, адже вони на це заслуговують.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем доньки в листівках, СМС і прозі, які зігріють і піднімуть настрій у цей непростий час.

Привітання в прозі

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Знай, скільки б років тобі не виповнилося, ти завжди залишишся найулюбленішою донечкою! Всією душею хочеться, щоб ти залишалася красивою, життєрадісною і щасливою! Берегла себе і завжди була здорова!

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Як фруктові дерева навесні покриваються ароматними квітами, так і в твоє життя нехай прийде чиста і неосяжна любов! Нехай вона пожвавить у тобі найкращі риси і змусить злетіти в небесні простори на крилах щастя! Бажаю, щоб ця любов наповнювала змістом твоє існування, дарувала неймовірні миті та яскраві спогади!

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Вітаю з днем дочки! Бажаю теплоти, затишку, турботи в душі, в сім’ї. Бажаю багато позитивних емоцій і моментів. Бажаю кайфувати від життя, отримувати задоволення. Бажаю подорожувати і пізнавати світ.

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Найніжнішим і улюбленим, найдорожчим і прекрасним присвячений цей день. Нехай близькі серця будуть битися в унісон. У день дочки бажаємо кожному відчути це прекрасне почуття, коли дочка улюблена обійме і скаже ті найважливіші слова. Зі святом!

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Дитино моя, вітаю тебе з Днем доньки! Дякую, що ти обрала мене своєю мамою! Буду тебе завжди оберігати і стерегти спокій твого сну.

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Привітання у СМС та віршах

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Донечко наша, зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Хай Бог тебе оберігає,

На вірний путь лиш наставляє!

Мрій бажаємо здійснення,

Позитиву — в сьогоденні,

Ласки, здоров’я, натхнення й добра,

Щоб доля твоя, наче казка, була!

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Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!

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Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде «олл інклюзів»!

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Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

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Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

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