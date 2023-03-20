День матері – найзворушливіше свято у світі, адже образ мами – єдиний і неповторний образ жінки, яка завжди розуміє, пробачає і самовіддано любить, попри все.

Коли в Україні відзначатимуть День матері у 2023 році та що відомо про свято – читайте в нашому матеріалі.

День матері 2023 – дата

Традиційно українці вітають мам у другу неділю травня. У 2023 році День матері в Україні святкуватимуть 14 травня.

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Як з’явився День матері

Історія свята Дня матері бере початок із 1908 року, коли американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати всіх матерів у пам’ять про свою померлу маму. Тоді жінка писала листи до держорганів і законодавчих установ із пропозицією присвятити матерям один день у році.

Вперше День матері відсвяткували у США в 1910 році, а в 1914 році Вудро Вільсон оголосив національним святом усіх матерів другу неділю травня. Пізніше в цей день почали вітати матусь також інші країни світу.

День матері в Україні

В Україні День матері вперше відзначили у 1928 році з ініціативи Союзу українок Канади. Через рік його відзначали вже у Львові, однак у 1939 році радянська влада заборонила свято.

День матері повернувся в Україну вже у 1999 році – 10 травня другий президент Леонід Кучма підписав указ, яким було встановлено, що День матері щорічно відзначається у другу неділю травня.

Як привітати маму?

Аби зробити приємно найдорожчій людині, можна надіслати матусі святкову листівку чи смс.

Ось кілька приємних повідомлень:

З Днем матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю та радістю! Нехай ваше материнське серце не знає смутку. Нехай діти радують успіхами та турботою! Добра вам і радісного материнства!

***

Дорога матусю! Щиро вітаємо тебе! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, радості та достатку! Завжди вдячні за твою материнську любов, турботу і тепло, яке постійно зігріває наші серця. Дуже тебе любимо! Цілуємо, твої діти.

***

Мамо, не можу я слів підібрати,

Щоб, моя люба, тебе привітати,

Довго живи, не хворій, будь весела,

Щастя хай б’ють невичерпні джерела,

Перед тобою, матусю, вклоняюсь,

Все буде добре, завжди сподіваюсь!

***

Мамусю рідна, кохана моя,

Сьогодні це свято – тільки для тебе.

Бажаю тобі я щастя й добра,

І віри, й надії, і мирного неба.

***

Матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу і підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся й найкраща на світі. Я дуже люблю тебе!

***

Хай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на Твоїм путі,

В радості здоров’ї серце б’ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Бажаємо щиро добра Тобі й миру!

Також можна надіслати мамі святкову листівку!

Що подарувати мамі на День матері 2023?

Є багато способів зробити матусі приємно та привітати її з Днем матері. Наприклад, можна подарувати їй:

квіти, тортик і пляшку шампанського;

улюблену книгу;

рамку з вашою спільною фотографією;

вишиванку;

подарунковий сертифікат на улюблену бʼюті-процедуру;

запросити маму на вечерю чи в кіно.

Також можна провести сімейний вечір і разом приготувати святкову вечерю! Матуся точно оцінить будь-який подарунок та увагу з вашого боку!