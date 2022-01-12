Всемирный День дочери — праздник любви, тепла и заботы- — празднуют 12 января. Это прекрасный повод поздравить своих дочерей с праздником и уделить им немного больше внимания, чем обычно.

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи. Также он сохраняет теплые отношения уже взрослых девушек и их мам.

В этот день особенно обращают внимание на трудности воспитания будущих женщин, сложности взаимоотношений в семье и другие подобные проблемы. В семье же принято собираться за столом на праздничный ужин.

День дочери сейчас стал органичным дополнением к ряду семейных праздников — Дня отца, Дня матери, Дня брата и сестры и тому подобное.

Факты ICTV собрали самые нежные и оригинальные картинки, которыми можно порадовать любимых дочерей в этот милый апрельский праздник.

Церковный календарь на январь 2022

Церковный календарь на январь 2022 пестрит праздниками и важными событиями для верующих. Уже 13 января украинцы будут праздновать Щедрый вечер, а 19 января отправятся прыгать в прорубь. Такая традиция сложилась у нас на Крещение. Также в январе будут чествовать многих святых.