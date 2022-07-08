8 липня в Україні святкують День сім’ї. Для кожної людини сім’я – найважливіше в житті. Це притулок і гавань, як у лихоліття, так і в радісні дні.

Цього дня варто привітати близьких людей та згадати про роль сім’ї у житті кожної людини та її важливість. Факти ICTV підготували привітання з Днем сім’ї в СМС.

***

Зараз дивляться

Сім’я – це мама і тато,

Сім’я – це радісний сміх.

Сім’я – це дитинства етапи,

Сім’я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос…

Сім’я – це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім’ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода…

Сім’ям всім я бажаю!

***

Є в житті цінності великі,

Їх не продати й не купити.

І відзначають у всьому світі

Міжнародний день родини!

Хай щастя входить в кожен дім,

Нехай в будинку пахне ним,

Нехай дзвінкий сміх дітей чути,

Нехай любов в родині буде!

***

Наші милі та любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба,

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!

Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

Тут всі відверті і немає інтриг.

Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

І дружбу, любов і тепло бережіть!

З днем сім’ї!

***

Дорогоцінна наша родина —

Немає миліше вас на світі:

Ти — кохана дружина

І рідні наші діти!

І сьогодні, в міжнародний день родини,

Я вас ніжно вітаю,

Всім бажаю довгих років,

Міцно-міцно обіймаю!