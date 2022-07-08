8 липня в Україні святкують День сім’ї. Для кожної людини сім’я – найважливіше в житті. Це притулок і гавань, як у лихоліття, так і в радісні дні.
Цього дня варто привітати близьких людей та згадати про роль сім’ї у житті кожної людини та її важливість. Факти ICTV підготували привітання з Днем сім’ї в СМС.
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Сім’я – це мама і тато,
Сім’я – це радісний сміх.
Сім’я – це дитинства етапи,
Сім’я – дорога в життя для всіх.
Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос…
Сім’я – це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.
У це свято сім’ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода…
Сім’ям всім я бажаю!
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Є в житті цінності великі,
Їх не продати й не купити.
І відзначають у всьому світі
Міжнародний день родини!
Хай щастя входить в кожен дім,
Нехай в будинку пахне ним,
Нехай дзвінкий сміх дітей чути,
Нехай любов в родині буде!
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Наші милі та любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба,
Сімейного затишку й мирного неба.
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Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!
Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.
Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.
Тут всі відверті і немає інтриг.
Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,
І дружбу, любов і тепло бережіть!
З днем сім’ї!
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Дорогоцінна наша родина —
Немає миліше вас на світі:
Ти — кохана дружина
І рідні наші діти!
І сьогодні, в міжнародний день родини,
Я вас ніжно вітаю,
Всім бажаю довгих років,
Міцно-міцно обіймаю!