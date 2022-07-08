8 июля в Украине отмечают День семьи. Для каждого человека семья — самое важное в жизни. Это пристанище и гавань, как в тяжелые времена, так и в радостные.
В этот день стоит поздравить близких людей и вспомнить о роли семьи в жизни каждого человека и ее важности. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем семьи в СМС.
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Семья — вот самый главный клад,
Она дороже всех наград!
Семью свою всегда цените,
Родных людей своих любите!
Дарить любовь нужно стремиться,
Она вернется к вам сторицей,
Пускай в семье у вас всегда
Царят лишь мир и доброта!
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Самое важное в жизни — семья,
Там, где с любовью ждут нас всегда.
Где верность, забота и понимание,
Где ласка, поддержка, опора, внимание.
Там, где комфорт, теплота и родные,
И это не просто слова все пустые.
Любите друг друга, всегда берегите
И верность семье своей Вы сохраните.
И счастье Ваш дом не покинет тогда,
Ведь самое важное в жизни — семья!
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С Международным днем семьи!
Добра, терпенья и любви.
Пускай в семье будет уют.
А все невзгоды прочь уйдут.
Пусть дом вам станет крепостью, причалом,
Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.
И помните: семья — это святое.
Она спасет, поддержит и от бед укроет.
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Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда,
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.
Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется.
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!
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С Днем семьи вас, дорогие!
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите
И друг друга берегите.
Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь,
И ни в чем вы не нуждайтесь!