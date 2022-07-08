8 июля в Украине отмечают День семьи. Для каждого человека семья — самое важное в жизни. Это пристанище и гавань, как в тяжелые времена, так и в радостные.

В этот день стоит поздравить близких людей и вспомнить о роли семьи в жизни каждого человека и ее важности. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем семьи в СМС.

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Семья — вот самый главный клад,

Она дороже всех наград!

Семью свою всегда цените,

Родных людей своих любите!

Дарить любовь нужно стремиться,

Она вернется к вам сторицей,

Пускай в семье у вас всегда

Царят лишь мир и доброта!

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Самое важное в жизни — семья,

Там, где с любовью ждут нас всегда.

Где верность, забота и понимание,

Где ласка, поддержка, опора, внимание.

Там, где комфорт, теплота и родные,

И это не просто слова все пустые.

Любите друг друга, всегда берегите

И верность семье своей Вы сохраните.

И счастье Ваш дом не покинет тогда,

Ведь самое важное в жизни — семья!

***

С Международным днем семьи!

Добра, терпенья и любви.

Пускай в семье будет уют.

А все невзгоды прочь уйдут.

Пусть дом вам станет крепостью, причалом,

Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.

И помните: семья — это святое.

Она спасет, поддержит и от бед укроет.

***

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда,

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.

Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется.

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!



***

С Днем семьи вас, дорогие!

Счастья, радости, любви,

Будьте верными, любите

И друг друга берегите.

Счастливо в семье живите,

Верность искренне храните,

Вы друг другом наслаждайтесь,

И ни в чем вы не нуждайтесь!

